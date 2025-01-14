放過61歲石榴姐！ 港星苑瓊丹低調吃粥被嫌老態

有網友日前在東莞野生捕獲苑瓊丹，她在平民餐廳吃粥，網友指她的外表比實際年齡老。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕61歲資深港星苑瓊丹從影超過40年，曾經是「星爺」周星馳愛將，更與已故「殭屍道長」林正英有過一段情，在賣座電影《唐伯虎點秋香》、《逃學威龍》有不少搶戲演出。

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港媒報導，苑瓊丹演過不少經典角色，包括石榴姐、龜婆、姚田氏、奶媽等，讓人留下深刻印象。有網友近日野生捕獲苑瓊丹，見她低調在餐廳吃粥，目擊民眾以「東莞下樓吃麵竟然碰到明星！石榴姐！」

苑瓊丹入行以來大多飾演醜角。（香港星島日報）

目擊者發文表示：「大家都說在香港隨地大小偶遇香港明星，沒想到居然在東莞也能遇到香港明星，在家下樓吃個面就遇到石榴姐。」只見苑瓊丹在平民中式餐店吃飯，身旁還有個小朋友；苑瓊丹當天頭戴白色帽、身穿厚衣披圍巾禦寒，被讚外型沒走樣，卻有酸民指素顏苑瓊丹真的呈現老態，「眼鏡滑落的她，真實狀態比實際年齡老。」

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據調查，苑瓊丹是香港娛樂圈富婆，2004年秘嫁逾8億台幣身家的「玻璃大王」黃乃揚，而她也經營生髮中心，又買車買房，吸金力十足，近年長駐中國做直播帶貨網紅。

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