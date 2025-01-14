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娛樂 最新消息

導演尪輕生亡享年47歲 女星奧布瑞普拉札無法接受 悲慟刪光IG

奧布瑞普拉札（右）的老公傑夫貝納（左）輕生離世。（資料照，美聯社）奧布瑞普拉札（右）的老公傑夫貝納（左）輕生離世。（資料照，美聯社）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕好萊塢女星「奧布瑞普拉扎」Aubrey Plaza近期演出漫威影集阿嘉莎：無所不在飾演「死神」一角，代表作還包含《白蓮花大飯店》、《阿嘉莎：無所不在》等美劇。她在2021年與編劇兼導演老公「傑夫拜納」Jeff Baena宣布結婚，怎料，日前驚傳老公於洛杉磯家中輕生離世，享年47歲。

綜外媒報導，事發當天早上，傑夫拜納被助理發現在洛杉磯的家中昏迷，救援人員接報後火速到場，但傑夫貝納已經不治，隨後發現是輕生，但目前尚不知輕生動機。

據悉，奧布瑞普拉札至今仍無法接受事實，家屬也還處於悲傷中，希望外界能給他們一點空間。原本6日奧布瑞普拉札要出席金球獎頒獎典禮，怎料前一晚老公輕生，她也因此缺席典禮，昨（13）日被網友發現她關閉了IG帳號，讓外界相當擔憂。

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