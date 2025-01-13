人不可貌相！ 曹西平爆藝人「雙面」：說出去就沒工作

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深藝人曹西平闖蕩演藝圈逾40年，近年鮮少在螢光幕前露面，目前在台北、台中努力經營副業，經常透過臉書和粉絲互動抒發心情。他今（13日）發文透露，許多藝人嘴巴說要有愛心，私下卻是斤斤計較，「這是真的千萬不要說出去，不然就沒有工作了真的好可怕。」

曹西平。（翻攝自臉書）

曹西平分享，店內工讀生妹妹的男朋友生日，於是自己提議買個蛋糕為其慶生，妹妹卻說蛋糕有點貴所以不買了，「四哥問她多少錢，她說了之後，我說妳不用買，我買！就說妳送的蛋糕。」並指出，對方是單親家庭，只有媽媽而已，且跟媽媽又不親又不太來往，所有開銷靠自己，看了心裡都難過，一個人來台中打工，生活完全靠自己，很辛苦。

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曹西平也說，自己提醒工讀生們打工要存錢，出門在外沒有錢是不行的，不要把錢花光光一定要存錢，萬一有個病痛都要花很多錢的。他也呼籲，對身邊的人一定要有愛善待人家，就算是工讀生又怎樣，平等對待每個年輕人。

曹西平進一步指出，他不會像很多藝人嘴巴說要有愛心，說要善待人家，結果私下對身邊的人都很刻薄斤斤計較，很多藝人身邊的人根本就是敢怒不敢言，「這些抱怨只會說給其他藝人聽，每個藝人聽到都怎麼會這樣子，根本不敢相信，這是真的千萬不要說出去，不然就沒有工作了真的好可怕。」

曹西平感嘆，人不可以貌相標準的雙面人，越有名越有錢偏偏就是喜歡跟身邊的人計較算很精，「哎真的是假面人！」

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