劉樂妍爆潛規則 「山東女孩」裸體片外流崩潰

劉樂妍在中國差點遭到潛規則，還順道救了一個山東女孩。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕舔中女星劉樂妍曾在2016年爆料自己在中國遭到製作人向她暗示想得到工作就要遵守「潛規則」，劉樂妍拒絕後，氣得公布該製作人叫做田小山，還表示有一位山東女孩受害，影片還被上傳到網路。

網路上曾經流傳一段女子裸體痛哭的影片。（本報資料照）

劉樂妍曾轉發一段影片，內容為一名女子蹲在牆角，原來她得知自己的砲友罹患愛滋病，不顧自己仍是赤裸，蹲在牆角痛哭，當時劉樂妍還問山東女孩「妳有沒有什麼話要對我說？」、「叫我不要丟下妳」但事後劉樂妍卻刪除貼文。

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劉樂妍（左）和她搭救的山東女孩。（翻攝自臉書）

當年劉樂妍揭發田小山潛規則女星惡行，還透露有一名山東女孩也受到同樣折磨，劉樂妍救出山東女孩之後，該女卻態度反轉，除了要求劉樂妍澄清田小山並沒有伸出狼爪，還要求她撤下所公布的私訊截圖，甚至喊著要採取「法律手段」。

劉樂妍曾經表示不想理睬田小山的事情。（本報資料照）

劉樂妍後來選擇與兩人切割，表示「對於田小山先生和山東女孩的訊息我將不再回應，我已經提供了律師信的寄送地址，如果這兩人要告我的話，請寄信給我，有事就法庭見。」

原來山東女孩選擇接受製作人，並與之交往，期間二度懷孕，但都沒產下孩子，拍完戲之後，女子變心交新男友，引起製作人不滿，故意說自己得了愛滋病，還講山東女孩裸體影片上傳網路流傳，讓人見識到中國演藝圈的黑暗。

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