阿本遭職場性騷「露骨對話」曝 大老闆貪他肉體竟私訊：起反應了

阿本曾被廠商言語性騷擾。（中天電視台提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕阿本上《小明星大跟班》「職場霸凌是上班日常？好煩哦！每天都不想上班」吐苦水，透露剛轉行做幕後工作就遇到同事酸言酸語「今天穿很帥喔，你以為還在上節目喔？」還會不分場合地開他玩笑，播放以前在《棒棒堂》穿女裝跳舞的影片，「大家就開始大笑，可是那個場合大家在開會工作，你突然拿這個出來笑我，我就覺得沒必要啊！為什麼藝人做幕後要被嘲笑？」

阿本轉職幕後曾被嘲笑。（中天電視台提供）

阿本還曾被合作廠商言語性騷擾：「有個大老闆說要談合作，會議上大家也都很認真，沒有任何開玩笑，突然一個男主管就說『阿本，你裸體應該蠻好看的，我蠻想看的』，旁邊其他主管也沒講話，我就覺得很奇怪，後來他又重複講了2、3次，還拿酒出來喝，整個氣氛就很奇怪。」

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當時會議結束後，阿本也決定不和這家廠商合作，但對方仍不斷騷擾他，截圖健身照私訊：「我看到你都有反應了。」在場來賓聽了都很傻眼，阿本則說也有可能是自己的螢幕形象造成誤解：「可能我平常上節目尺度很寬，有時候人家跟我開比較over的玩笑，我接受程度很高。」

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