中國新「4小花旦」齊聚一堂被捕捉！畫面太美直衝熱搜

中國女星田曦薇（左起）、李一桐、陳都靈、張婧儀，被網友譽為新4小花旦。（翻攝自微博）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國社群微博一年一次的盛事《微博之夜》於11日舉行，眾多藝人都盛裝出席，其中田曦薇、李一桐、陳都靈、張婧儀同框的畫面讓網友全炸鍋，直呼中國「新4小花旦」絕對非她們莫屬。

4位女星在《微博之夜》同框照引發熱議，從左起，第一位是27歲的田曦薇，她以電視劇《我的真朋友》走紅，近年來出演的《卿卿日常》、《半熟男女》都有不錯的收視率。她在晚會上綁著單邊辮子配一套綠色的禮服現身，清新氣質配上靈動大眼睛，令人眼前一亮。

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左起第二位的是34歲李一桐憑《射鵰英雄傳》少女黃蓉走紅，她穿著深V亮閃禮服出席晚會，充滿女人味的好身材藏不住，外型甜美但卻是御姊個性，反差感拿捏不少劇迷。

再來是31歲陳都靈，以電影《左耳》中的模範生一角打開知名度，近年來也跳脫乖乖女形象，在《長月燼明》中飾演反派女配角，晚會中她穿著純白禮服、脖子上的項鍊襯出性感鎖骨線條，性感中仍帶有清純感。

最右邊是年僅25歲的張婧儀，以電視劇《風犬少年的天空》出道，後續也憑《點燃我溫暖你》一劇爆紅，長相明媚大氣的她穿著無袖禮服，秀出鍛鍊有成的手臂線條，配上大紅唇氣場全開，完全看不出4人中年紀最小的。

4人同框絕美畫面引粉絲暴動直呼：「中國4小花旦非他們莫屬」、「這顏值我可以看一整天」、「超級美，花旦要換人了」。

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