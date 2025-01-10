邱軍撞死人肇逃！ 康康揭「最大錯誤」：可能太年輕

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕邱軍因參加節目《聲林之王3》獲亞軍走紅，不料日前爆出他疑似酒駕撞死1名計程車司機，基隆地院7日晚間裁定羈押禁見，令人不勝唏噓。對此，資深藝人康康點出邱軍「一件事情」做錯了，並感嘆：「可能是太年輕」。

康康談及邱軍車禍一事。（本報組合圖，TVBS、中天提供）

據《TVBS新聞網》報導，康康談及邱軍酒駕撞人一事，認為邱軍最大的錯就是撞到人後沒有當場下車，他認為，案發後應該第一時間告知經紀公司，「邱軍可能太年輕，剛當藝人，不知道是不是害怕」，邱軍的演藝事業可能就此畫下句號，也讓他無奈直呼「太可惜了」。

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邱軍目前被羈押禁見，除了經紀公司研議解約，就連他所屬的索尼音樂也發聲明，強調對邱軍所犯下的事情無法容忍，「我們首先向本次事件中不幸喪生的受害者及其家屬，以及受傷的相關人士及其家屬，所經歷的痛苦致以最誠摯的哀悼。我們對藝人邱軍所犯下的錯誤行為導致後果無法容忍，也尊重經紀公司決定與藝人研擬解約，同時更尊重司法判決，靜待調查結果。」

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