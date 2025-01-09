啦啦隊嗨唱「5678單親媽媽」被炎上 林家璜轟：自作孽不可活

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣職籃大聯盟福爾摩沙夢想家4日對上桃園台啤永豐雲豹，啦啦隊「Formosa Sexy」為了干擾雲豹球員高錦瑋罰球，竟大唱「5678單親媽媽」，引發爭議。對此，夢想家球團及啦啦隊成員「盼盼」周乙盼皆已道歉，不過女星林家璜仍痛轟，自作孽不可活，並表示對球團的態度很感冒。

夢想家啦啦隊Formosa Sexy成員盼盼。（翻攝自IG）

夢想家啦啦隊Formosa Sexy經常罰球干擾，這次他們大唱抖音神曲《愛你真的梅辦法》，其中歌詞「5678單親媽媽、5678不同爸爸」，除了歧視女性及重組家庭之外，也等於是往育幼院長大的高錦瑋傷處再捅刀，引起網友和球迷不滿。

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對此，夢想家球團發出聲明道歉，表示Formosa Sexy於4日對戰桃園台啤永豐雲豹賽事上，第四節客隊罰球時女孩自發性唱歌干擾，其中對於所唱歌詞欠缺思量，若有冒犯到場上球員或造成社會觀感不加，深感抱歉。

高錦瑋。（資料照）

盼盼也在IG限時動態發文，針對干擾罰球時鬧出的風波道歉，「真的很對不起這次發生的事情讓大家感到觀感不好，成為啦啦隊至今一年多的時間，我都知道自己有很多很多需要學習的地方」，並表示此次干擾罰球時，未經深思熟慮、沒有實際研究下使用，才知道歌詞存在爭議，「是身為啦啦隊的我很大的疏失，真的非常抱歉，未來在應援的時候我會更加謹慎，也在這次的事件得到教訓，跟大家鄭重的對不起」。

對此，林家璜今（9日）於臉書發文質問，「單親家庭怎麼了嗎？對妳有影響到什麼？」她怒批，啦啦隊員被炎上是自作孽不可活，「同理心」、「品格教育」、「家庭教育」何在？她也表示，非常堪憂現在年輕人的思想及道德觀。

此外，林家璜提到，她對於夢想家球團公關，第一時間的處理態度非常感冒，「看似道歉，可是一點誠意也沒有！代表夢想家的啦啦隊員，應該謹言慎行吧？理應該開除給予教訓！這也是因為被炎上的原因，因為處理的態度不夠深思熟慮。」

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