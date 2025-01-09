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娛樂 最新消息

王浩宇批邱軍「每次看到他都在喝」遭疑歧視原住民 回嗆：別玻璃心

王浩宇（右）質疑邱軍（左）酒駕。（翻攝自臉書）王浩宇（右）質疑邱軍（左）酒駕。（翻攝自臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕新生代歌手邱軍去年12月27日撞死1名計程車司機，肇逃2天後才到案說明，基隆地院7日晚間裁定羈押禁見。經過警方調查，發現邱軍在事發前曾與女友及其他友人在居酒屋吃飯，據傳女友指證邱軍有喝酒，但實際情況有待進一步釐清。先前民進黨前桃園市議員王浩宇說:「每次看到他（邱軍）都在喝」，慘遭網友怒批「歧視原住民」，對此他發文反擊了。

邱軍撞死1名計程車司機的消息一曝光，王浩宇立即發文「我真的不要說，喝酒不要開車聽不懂嗎？說幾次了」，並感嘆「每次看到他（邱軍）都在喝，我是真的覺得不太好。」孰料，此番話卻遭網友質疑他「歧視原住民都愛喝酒」。

對此，王浩宇則不忍表示，邱軍愛喝酒不只是屏東部落好友都知道的事，就連本人也經常以此挖苦自己，而他確實每次遇到邱軍都在喝酒，甚至有時連表演也是，無奈喊話網友「拜託不要玻璃心好嗎？我也有一任是原住民，就從未在我面前喝酒過任何一次」。

 ☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

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