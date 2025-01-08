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娛樂 最新消息

蘆田愛菜「女大十八變」！《工作細胞》阿部貞夫共譜父女情

阿部貞夫（左）、蘆田愛菜於日片《工作細胞》共演父女。（天馬行空提供）阿部貞夫（左）、蘆田愛菜於日片《工作細胞》共演父女。（天馬行空提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕童星出身的蘆田愛菜在真人版日片《工作細胞》和阿部貞夫共演家人，父女倆為奇幻故事增添更多人性溫暖，描繪出人類世界和體內世界的連結。

蘆田愛菜表示高中上生物課時，在老師推薦下讀了原作漫畫，「這本書很有趣，也很有教育意義，我非常喜歡！」對於此次和阿部貞夫睽違14年再次合作，蘆田愛菜直言很開心、很有安全感，常常戲外也覺得兩人就像真正的父女一樣。

阿部貞夫同樣開心說，當年和蘆田愛菜合作時，都叫她「小愛菜」，現在都得稱呼她「蘆田小姐了」，表示「她成熟了很多。她的演技和口條一直都很好，這次有機會再和她合作，我再次對她的進步印象深刻。」

劇組為了打造出這對父女的體內世界，動員7500位臨時演員來完成拍攝，田口製片表示，「每個細胞都有自己獨特的性格，為了呈現出他們的性格，我希望盡可能地讓更多臨時演員參與演出。」《工作細胞》於1月24日在台上映。

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