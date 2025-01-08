《好運來》「衝撞系千金」肇逃 賴芊合吐心聲：別罵我

《好運來》緊跟時事標題打上「衝撞系千金」。（翻攝自YouTube）

〔記者傅茗渝／台北報導〕唱紅《運轉人生》的歌手邱軍，去年底駕車行經基隆市信一路時，撞死路邊排班李姓運將後肇事逃逸，昨日被基隆地院裁定羈押禁見。而民視八點檔《好運來》緊跟時事，在YouTube頻道最新上傳集數中寫下「衝撞系千金」引發網友討論。

賴芊合在《好運來》扮演任性千金，最新一集中刻意倒車衝撞高群且肇事逃逸，故事情節與邱軍鬧出的風波不謀而合，影片標題還模仿邱軍社群自介寫下「衝撞系千金」，網友留言「這集標題直接跟上時事，小編的智慧很高喔XD 」、「衝撞系，太跟時事了吧」還獲得官方按讚。

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賴芊合親自上陣，直呼駕車過程膽戰心驚。（翻攝自臉書）

賴芊合也在社群傾吐拍攝這場戲的心情，直呼有幾幕親自駕車讓她膽顫心驚，「速度要有也要演，我也必須算好煞車點，真的緊張死了，車子不是自己的，我必須在短時間內熟悉，但是我一次次的克服自己以為的不行。她也自知角色不討喜，笑說罵角色可以，但千萬別罵她，「不然我也會生氣氣喔。」

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