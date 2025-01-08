《魷魚2》「正倍」難逃李政宰、李炳憲魔爪！笑曝活下去信念

李書煥在《魷魚遊戲2》飾演李政宰的好友「朴正倍」。（Netflix提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕在《魷魚遊戲2》演出李政宰好友的「朴正倍」形象親民，有些貪生怕死，但會為朋友挺身而出，深受戲迷喜愛；他在最新花絮中談到角色「正倍」是小心翼翼的人，原來他先前就和李政宰、李炳憲合作過，在他們面前幾乎都「難逃一死」。

飾演正倍的演員李書煥作為「成奇勳」的好友，演出讓人留下深刻印象，被韓媒選為本季「最佳綠葉」，他在《魷魚遊戲2》「O、X」投票中選擇繼續遊戲，等同背叛成奇勳和其他人。

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李書煥曾和李政宰、李炳憲分別在《魔鬼對決》、《水泥烏托邦：末日浩劫》合作，他搞笑說，「在《魔》片中被李政宰殺了，李炳憲則在《水》片差點把我滅了，我只是想要活下去，所以我想要遠離他們」。

李書煥在《魷魚遊戲2》飾演李政宰的好友「朴正倍」。（翻攝自YouTube）

李書煥表示，「正倍」在走投無路時參與遊戲，當見到老友李政宰也在遊戲中，突然勇氣倍增，沒什麼好怕的，這也是為何能持續活到第七集的原因。

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