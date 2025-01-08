捐生日禮金穿針引線 魏德聖生命教育影片《BIG》走入宜蘭校園

林宏銘好友以送生日禮金名義慷慨解囊，合力促成《BIG》電影走入宜蘭校園的美事。（記者江志雄攝）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣企業界熱心人士林宏銘，用生日禮金購置知名導演魏德聖執導的兒童電影《BIG》公播版版權，致贈宜蘭大學等10所學校播映當生命教育教材。魏德聖今天（8日）出席公播版授證儀式，他認為，好好活著是生命教育最重要的課題。

林宏銘去年9月參加《BIG》電影包場活動，被片中抗癌兒童情節深深感動，不久後歡度60歲生日，便發願要購入電影公播版版權，送進校園播放，讓更多師生體驗生命的可貴，地方文史工作者陳榮楷等10多名好友，以送生日禮金名義慷慨解囊，合力促成這樁美事。

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魏德聖認為，好好活著是生命教育最重要的課題。 （記者江志雄攝）

這場公播版授證儀式在羅東村却酒店舉行，受贈學校包括宜蘭大學、聖母護專、羅東高中、宜蘭高商、三星國中、東光國中、羅東國小、中山國小、南屏國小、四結國小。

魏德聖說，拍攝《BIG》時就希望成為學校生命教育的教材，他提到片中住在816病房的弱小孩子，用樂觀積極態度面對每一天，盼看過影片的學生反省自己的人生，也期許大人思考對孩子的要求是否太高，或是太多抱怨了，從生命觀點來看，好好活著、精彩過生活是生命教育最重要的課題。

知名導演魏德聖（左3）出席宜縣企業界熱心人士林宏銘（中，比讚者）發起的《BIG》公播版授贈儀式。（記者江志雄攝）

《BIG》在2023年12月上映，片長2小時39分鐘，描述來自各地的6個家庭，住進816兒童癌症病房，從原本彼此衝突到相互扶持的溫馨故事，被譽為是一部笑中帶淚、淚中有希望的生命教育影片，包場紀錄已超過2000場。

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