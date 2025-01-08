對象不是金秀賢！ 金賽綸「換人愛」發文喊：Marry

金賽綸在2024年手滑發出與韓國一線演員金秀賢的親密合照。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕被譽為南韓「最美童星」的演員金賽綸，2年前因酒駕事件形象「大翻車」，在2024年又因手滑發出與韓國一線演員金秀賢的親密合照，引起外界高度關注。當時金秀賢經紀公司火速回應，強調兩人並非戀人關係，並表示：「金賽綸行為的意圖是什麼，我們不得而知。」引發網友大罵她愛蹭熱度。然而，金賽綸近日又在IG發出與一名男子的親密合照，貼文甚至還寫下「Marry」，讓不少網友懷疑她是不是要結婚了。

金賽綸在2024年手滑發出與金秀賢「臉貼臉」合照（右）。如今，又發出與一名神秘男子的親密照片（左），引起外界高度關注。（翻攝自韓網）

據韓媒報導，金賽綸發完貼文就「秒刪」，此行徑實在令人不解。但在今（8）日，一名自稱是金賽綸的好友出面回應：「金賽綸沒有結婚，至於為何要把貼文刪除，實在很難解釋，請大家理解。」此話一出更是惹怒不少網友，大家都不懂金賽綸真正的意圖，直批她就是淡出演藝圈太久，想出來刷存在感而已。

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實際上，本來演藝之路一片大好的金賽綸，自酒駕事件後，就中止所有演藝活動，甚至還在同年與經紀公司解約。經歷過與金秀賢「臉貼臉」的事件後，如今又手滑發出與神秘男子的親密照，讓形象一落千丈的她，難以再挽回口碑，要回歸演藝圈怕是相當困難。

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