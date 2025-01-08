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對象不是金秀賢！ 金賽綸「換人愛」發文喊：Marry

金賽綸在2024年手滑發出與韓國一線演員金秀賢的親密合照。（翻攝自IG）金賽綸在2024年手滑發出與韓國一線演員金秀賢的親密合照。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕被譽為南韓「最美童星」的演員金賽綸，2年前因酒駕事件形象「大翻車」，在2024年又因手滑發出與韓國一線演員金秀賢的親密合照引起外界高度關注。當時金秀賢經紀公司火速回應，強調兩人並非戀人關係，並表示：「金賽綸行為的意圖是什麼，我們不得而知。」引發網友大罵她愛蹭熱度。然而，金賽綸近日又在IG發出與一名男子的親密合照，貼文甚至還寫下「Marry」，讓不少網友懷疑她是不是要結婚了。

金賽綸在2024年手滑發出與金秀賢「臉貼臉」合照（右）。如今，又發出與一名神秘男子的親密照片（左），引起外界高度關注。（翻攝自韓網）金賽綸在2024年手滑發出與金秀賢「臉貼臉」合照（右）。如今，又發出與一名神秘男子的親密照片（左），引起外界高度關注。（翻攝自韓網）

據韓媒報導，金賽綸發完貼文就「秒刪」，此行徑實在令人不解。但在今（8）日，一名自稱是金賽綸的好友出面回應：「金賽綸沒有結婚，至於為何要把貼文刪除，實在很難解釋，請大家理解。」此話一出更是惹怒不少網友，大家都不懂金賽綸真正的意圖，直批她就是淡出演藝圈太久，想出來刷存在感而已。

實際上，本來演藝之路一片大好的金賽綸，自酒駕事件後，就中止所有演藝活動，甚至還在同年與經紀公司解約。經歷過與金秀賢「臉貼臉」的事件後，如今又手滑發出與神秘男子的親密照，讓形象一落千丈的她，難以再挽回口碑，要回歸演藝圈怕是相當困難。

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