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娛樂 電視

（影）李炳輝昔中風「愛妻也骨折住院」 康康、蕭敬騰都出手了

〔記者侯家瑜／台北報導〕李炳輝今出席台灣優質生命協會所舉辦的2025愛在一起歲末送暖餐會，透露老婆日前才剛出院，醫藥費沒有太大的問題，平常許常德和康康都會定期關照他們夫妻倆，也有經濟上的資助，蕭敬騰今年也有邀請他唱尾牙，近期有接到3到4場尾牙。

李炳輝平時生活由老婆雅惠打理，不過雅惠自己的身體狀況也亮紅燈，歷經中風、罹患帕金森氏症後，近日又因摔倒骨折住院10幾天，目前慢慢康復中，固定回診持續追蹤。

李炳輝。（記者潘少棠攝）李炳輝。（記者潘少棠攝）

被問到醫藥費是否負荷得來？李炳輝表示還可以，都有健保，自己目前每半年也會打一次玻尿酸，照顧膝蓋；一旁的紀寶如感謝他的樂天，覺得這種「老老照顧」難能可貴，社會上很需要大家互相支持，也提及許常德還有康康會不定時的關照李炳輝，提供他經濟上的資源或是演出機會，強調比起金錢，最重要的就是關懷。

康康。（資料照，記者陳奕全攝）康康。（資料照，記者陳奕全攝）

蕭敬騰。（資料照，記者王文麟攝）蕭敬騰。（資料照，記者王文麟攝）

紀寶如也透露上個月因為坐下沒坐穩，脊椎骨質疏鬆導致骨折，目前靠打藥治療半年一次就好，彎腰、躺和蹲下都會痛，所以近日常常沒有睡好。

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