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娛樂 電影

《璀璨帝國》爆肌凱文竟是身價破億CEO！跨足大銀幕喊：我可以炫耀了

〔記者廖俐惠／綜合報導〕浪漫愛情喜劇《你好，愛，再次》打破菲律賓影史票房紀錄，該片由菲律賓當紅導演凱茜加西亞莫利納執導，史無前例地在全球四大洲盛大登場，在全球菲律賓裔族群掀起炫風，熱賣8億台幣。

電影《你好，愛，再次》在全球菲裔社群造成轟動，突破菲律賓影史放映規模，全球熱賣。（威視電影提供）電影《你好，愛，再次》在全球菲裔社群造成轟動，突破菲律賓影史放映規模，全球熱賣。（威視電影提供）

電影劇情描述在海外相識相戀的情侶，分別承擔著家裡的經濟重擔，戀情在新冠疫情的現實打擊下，無奈畫下句點。多年後重逢，兩人身邊都多了曖昧對象，卻又為了取得簽證上演世紀大復合，尷尬的舊愛被迫同床共枕，一場笑淚交織的浪漫愛情故事就此展開。

《你好，愛，再次》男主角奧爾登理查茲（左）和女主角凱瑟琳貝爾納多，皆是一時之選，在菲律賓擁有超高人氣。（威視電影提供）《你好，愛，再次》男主角奧爾登理查茲（左）和女主角凱瑟琳貝爾納多，皆是一時之選，在菲律賓擁有超高人氣。（威視電影提供）

《你好，愛，再次》的卡司超級堅強，女主角「喬伊」由IG坐擁2080萬粉絲的菲律賓人氣女星凱瑟琳貝爾納多（Kathryn Bernardo）演出，6歲即出道的她，年僅28歲就演出超過50部影視作品。出色的外表和精湛的演技，讓貝爾納多6度獲得菲律賓FAMAS大獎最佳女主角提名，並在去年奪下影后寶座。不僅如此，由貝爾納多主演的電影分別在2018、2019及2024年勇奪菲律賓全年度票房冠軍，在當地享有「票房女王」封號。

為取得簽證舊愛被迫同床共枕，《你好，愛，再次》一場笑淚交織的浪漫愛情故事就此展開，左起為凱瑟琳貝爾納多、奧爾登理查茲。（威視電影提供）為取得簽證舊愛被迫同床共枕，《你好，愛，再次》一場笑淚交織的浪漫愛情故事就此展開，左起為凱瑟琳貝爾納多、奧爾登理查茲。（威視電影提供）

男主角「伊森」則是由挺拔帥氣的男星奧爾登理查茲（Alden Richards）擔當，模特兒出身的他，無論是演戲、歌唱、主持樣樣精通，不僅在菲律賓當地擁有超高人氣，還曾在2019首爾國際電視節上與宋芸樺獲頒「亞洲明星獎」，魅力觸及廣大亞洲觀眾。

《你好，愛，再次》女主角凱瑟琳貝爾納多IG坐擁2080萬粉絲，在當地更有「票房女王」的美稱。（威視電影提供）《你好，愛，再次》女主角凱瑟琳貝爾納多IG坐擁2080萬粉絲，在當地更有「票房女王」的美稱。（威視電影提供）

除了一時之選的男女主角，《你好，愛，再次》還邀來因Netflix真人實境秀《璀璨帝國》而全球竄紅的「爆肌男模」凱文克萊德（Kevin Kreider）驚喜加盟，飾演女主角的曖昧對象「優諾」。出生於韓國的凱文自小被美國父母收養，憑藉著出眾的外貌和壯碩健美的身材，不僅在模特兒圈發光發熱，還同時是名身價破億的娛樂公司CEO，儘管凱文多年來陸續在不少影視作品中亮相，卻直到了2021年才因《璀璨帝國》而知名度大增，全球人氣飆漲。

以《璀璨帝國》走紅全球的「爆肌凱文」驚喜加盟《你好，愛，再次》。（威視電影提供）以《璀璨帝國》走紅全球的「爆肌凱文」驚喜加盟《你好，愛，再次》。（威視電影提供）

雖然早在全球享有高人氣，但談到這次參演的《你好，愛，再次》，凱文卻感覺像是美夢成真，他解釋：「因為它實際在戲院上映，我的父母和其他家族成員可以隨時買票觀賞，就連我在紐約的經紀人也看得到。我不再只是請他們打開電視觀看串流，這對我來說相當重要。」不僅如此，由於電影在全球菲裔族群都造成轟動，讓凱文樂道：「可以向我在美國的菲律賓朋友炫耀十分有趣，能夠參與其中也讓我非常興奮！」

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