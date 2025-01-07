「最美J女郎」爆結婚喜訊！李心艾甜曬婚戒：我們官宣啦

李心艾（右）2013年在周杰倫自導自演的電影《天台》中擔綱女主角。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國女星李心艾2013年在周杰倫自導自演的電影《天台》中飾演女主角，因擁有四分之一俄羅斯血統，當時她的外型被認為激似昆凌，因此獲封為「最美J女郎」。時至今日已過逾11年，李心艾突然公開宣布婚訊，更曬出結婚證書和婚戒照片，引來許多粉絲獻上祝福。

李心艾（右）與男星劉子瑞步入婚姻。（翻攝自微博）

李心艾昨（6日）在微博曬出超閃鑽戒及結婚證，甜蜜寫下：「好了好了～我們官宣啦！」畫面中她穿著白色禮服，緊靠在男星老公劉子瑞身邊，小倆口看起來十分般配。喜訊曝光後更吸引許多粉絲祝賀「恭喜恭喜」、「看板上的大明星」、「祝賀永遠幸福」。

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李心艾（右）曬出婚戒宣布結婚喜訊。（翻攝自微博）

事實上，35歲李心艾當年來台參加表演課後，憑藉周杰倫自導自演的電影《天台》出道，由於她擁有四分之一俄羅斯血統，以及精緻立體的混血兒面孔，且外貌也因激似昆凌，更時常被外界拿來做比較，當時更獲封「最美J女郎」的稱號。

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