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鄭雨盛劈腿射後不娶！整年不接廣告遭傳「早有預謀」免賠天價違約金

鄭雨盛（左）和辣模文佳菲未婚生子。（翻攝自IG）鄭雨盛（左）和辣模文佳菲未婚生子。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓星鄭雨盛近日陷入感情風波，不僅和辣模文佳菲未婚生子，還被爆出早已有正宮女友，偷吃劈腿重創形象，遭網友怒批「世紀渣男」。據韓媒報導，他似乎早就預料到會有此一形象危機，所以從去年開始就沒有接任何廣告，為的是避免賠償天價違約金。

51歲的鄭雨盛小16歲的辣模文佳菲結識兩年，近日文佳菲宣布在3月生下男嬰，生父就是鄭雨盛，不過兩人並未結婚，但鄭雨盛卻還有緋聞圈外女友。事件爆發後，他透露經紀公司表示「將對孩子負責任」。

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事實上，鄭雨盛從2022年擔任NHN韓遊代言人後，就沒有再接任何廣告，今年7月更辭去擔任長達9年的聯合國難民署親善大使一職。而他在去年憑藉電影首爾之春成為「千萬演員」（票房突破千萬的明星），本應吸引大量廣告商邀約，但有業內人士透露，鄭雨盛對廣告合約並不積極，有韓媒猜測他可能是為了未婚生子的醜聞做準備，要將傷害降到最低。

此外，有律師上YTN廣播節目推測，以鄭雨盛的收入，每個月給文佳菲的撫養費很有可能超過韓幣500萬（約台幣11萬元）。

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