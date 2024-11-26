12強》球迷同框陳傑憲看板 驚見「石門水庫沒關」

有球迷在threads分享前往台北國父紀念館捷運站，驚見陳傑憲看板，他石門水庫拉鍊忘了拉上（紅圈處），球迷拍攝影音還刻意放大。（翻攝自threads）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣隊在世界12強擊敗日本隊奪冠，「隊長」陳傑憲靠著高顏值、好丈夫、暖爸形象，IG粉絲人數暴漲逾31萬。

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近日有球迷在threads分享前往台北市國父紀念館捷運站，跟台灣隊選手大型看板合照，看板人物有陳傑憲、吉力吉撈・鞏冠、林安可、林昱珉、黃子鵬等球星，沒想到球迷拍到一半，突指向陳傑憲褲子：「鐵在這邊，拉鍊在下面。」

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一旁幫忙拍照友人也驚呼：「對，沒拉ㄟ！」發文網友笑說：「沒拉褲子，傑憲，傑憲石門水庫沒關，傑憲～」接著tag陳傑憲帳號，企圖釣出本尊回應。

消息曝光後，引來大批網友球迷熱議「只有我忍不住一直放大嗎」、「為什麼會注意到這個，不可以色色」、「現在全世界都知道四爺石門水庫沒關了啦」，更有人爆笑說：「「明天開始會很多人去朝聖！」

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