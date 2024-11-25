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受暴媽媽在外租屋用光存款！陳勢安心疼出手了

陳勢安擔任公益大使。（索尼提供）陳勢安擔任公益大使。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕台灣索尼音樂在農曆新年前與現代婦女基金會合作「弱勢家庭圍爐計畫」，活動開跑由陳勢安擔任公益大使第一棒，邀請民眾一同送愛到受暴家庭。陳勢安近來展開巡迴，第一次到深圳、上海等地開唱，多位歌迷等待已久，忍不住掉下眼淚，讓陳勢安直說：「其實看到他們哭，我的淚水也在眼框打轉，但不可以被發現，我有忍住！也和大家約定一定要有更多機會多見面。」

為了讓弱勢家庭能感受春節的喜悅，現代婦女基金會自2001年起開辦「大小牽小手，圍爐過好年」活動，為受暴家庭募集圍爐餐費、年菜、紅包以及孩子的新年心願禮物，陳勢安說：「小時候，我每年都最期待過年，那是一年裡和家人團聚、互相祝福的時刻。記得那時候見到親戚朋友，除了拿紅包，還有許多美味的年菜和小點心，那種團圓的幸福感，至今想起來依然特別溫暖。但是我也知道，社會上有些弱勢家庭，尤其是受暴家庭，卻無法享受這樣單純的幸福。我希望大家一起盡一點心力，讓受暴家庭在年節的時候也能感受到團聚的溫暖，迎接一個安心的新年。」

受暴媽媽小君為了不讓孩子繼續活在恐懼中，毅然孤身帶著孩子在外租屋居住，這個勇敢的決定用盡她的存款。今年，婦女基金會的社工邀請小君參加圍爐活動，孩子終於能拿到新年紅包和專屬於自己的心願禮物，得知這個故事的陳勢安也表示：「除了為小君和小朋友加油，透過這個活動希望讓他們知道他們不是孤單的，可以溫暖迎接新的一年。」

陳勢安化身「王爺」。（有勢有錢提供）陳勢安化身「王爺」。（有勢有錢提供）

陳勢安遊古城。（有勢有錢提供）陳勢安遊古城。（有勢有錢提供）

近期忙於「走心的歌巡迴演唱會」的陳勢安，在現場幾乎每一首歌都帶動大合唱，他說：「唱到〈天后〉的全場大合唱超大聲，真的很感動，非常難忘。」也利用空檔旅遊，「因為很愛看古裝劇，一直很期待親眼看看這些真實場景，行程中安排了一天到北京故宮，嘗試變裝成『王爺』造型，拍了很多宮廷大片，也親眼看到這些劇裡場景的真實面貌，以後再看古裝劇應該會特別有帶入感。」且行程剛好遇上「立冬」，去體驗了現在流行的「烤茶、烤奶」，搭銀杏樹和古城風景非常特別。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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