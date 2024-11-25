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網看「四爺」陳傑憲奪冠！意外釣出吳奇隆親回

陳傑憲（左）因長相激似吳奇隆（右），因此被冠上「四爺」封號。（資料照，記者陳志曲攝，翻攝自微博）陳傑憲（左）因長相激似吳奇隆（右），因此被冠上「四爺」封號。（資料照，記者陳志曲攝，翻攝自微博）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕2024世界12強棒球賽落幕，「台灣隊長」陳傑憲帶領台灣隊擊敗日本隊，更奪下大會MVP，人氣水漲船高。除了球具絕佳之外，擁有神似中國男星吳奇隆的帥顏也讓他被冠上「四爺」的封號。對此，吳奇隆昨（24）也意外做出回應。

昨晚冠軍戰進行的同時，吳奇隆也於社群發文宣傳旅遊實境節目《山水間的家》，留言區就有一名台灣女粉絲搞笑寫下，「看帥哥吳奇隆，也看球賽，不衝突」，沒想到竟意外釣出吳奇隆回應笑臉及比讚的符號回應。

吳奇隆回應網友。（翻攝自微博）吳奇隆回應網友。（翻攝自微博）

被封為台灣球壇最帥的陳傑憲，因為深邃的五官激似吳奇隆，讓他被冠上對方在《步步驚心》中的角色名「四爺」的稱號。事實上，兩人也曾於2016年在網路直播節目中同框，當時22歲的陳傑憲一出場，吳奇隆便目不轉睛直呼真的好像自己，陳傑憲也謙虛表示，「如果我40歲也能長這樣，真的覺得我爸媽把我生得太好！」

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