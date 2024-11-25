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12強》陳傑憲誰的老公？ 一大早吵翻天

陳傑憲在12強棒球賽表現優異，包辦MVP、打擊王、最佳外野手、最佳防守球員4項大獎，人氣紅不讓。（記者陳志曲攝）陳傑憲在12強棒球賽表現優異，包辦MVP、打擊王、最佳外野手、最佳防守球員4項大獎，人氣紅不讓。（記者陳志曲攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕2024世界12強棒球賽台灣隊24日晚間以4比0完封日本隊奪冠，舉國歡騰高呼「國慶日」，台灣隊長陳傑憲表現優異，包辦MVP、打擊王、最佳外野手、最佳防守球員4項大獎，人氣紅不讓。

相關新聞：12強》陳傑憲捧MVP獎牌場邊急尋「我老婆勒？」 深情一幕網瘋傳

陳傑憲展現高人氣，全台沸騰，在今（25）日一早大爆發，資深媒體人、財經網美胡采蘋在臉書無奈說：「一大早辦公室就在激烈爭吵，爭吵陳傑憲是誰的老公？！」一大票網友跟風喊「大家心目中的老公」、「當然是他老婆的啊！」

相關新聞：台灣隊長陳傑憲帥爆了！正妹老婆遭起底是啦啦隊女神

30歲陳傑憲畢業於高雄市中正國小、大仁國中，後來要前往日本高校打棒球，曾短暫在三民高中就讀一學期；他受父親陳建彰和2名哥哥打棒球影響，自小學一年級暑假要升小二，加入中正國小棒球隊，開啟了國小、國中8年住校打棒球生活。

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