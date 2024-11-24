趙小僑暫離台灣！劉亮佐單打獨鬥育兒碰大難關

〔記者傅茗渝／台北報導〕趙小僑與劉亮佐歷經艱辛求子過程，2年前迎來愛女「典典寶寶」出世，8月開始踏入幼兒園就讀幼幼班，相比過去育兒時光，夫妻倆也多了更多餘韻，劉亮佐就在社群發文透露：「女王去韓國三天，我啟動了1on1（一打一育兒）的神聖工作。」

劉亮佐、劉子銓明年將到海外拍攝電影，趙小僑計劃帶著典典寶寶隨行。（翻攝自臉書）

趙小僑不在家的三天期間，劉亮佐扛起育兒重任卻遭遇難關，他曬出一張典典寶寶沖天炮辮子的模樣，哀嘆：「關於辮子我真的已經努力了。」只見典典寶寶紮起了稍微零亂的小辮子，能窺見劉亮佐已經盡了心力，網友也紛紛鼓勵「扎辮子的弱勢用照相補回來」、「不影響顏值，一樣好可愛啊」、「綁得很可愛呀」、「孩子舒服就好」、「亂髮也是好可愛呀」。

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劉亮佐幫典典寶寶綁辮子哀嚎盡力了。（翻攝自臉書）

而劉亮佐與兒子劉子銓早前透露預計明年會到國外拍攝同一部電影，趙小僑才表示屆時將一起到國外生活，不過她深知演藝工作充滿不確定性，表示：「沒有到真的執行，其實中間還是有很多變數。」

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