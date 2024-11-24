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娛樂 最新消息

周湯豪小巨蛋第二場延遲半小時開場有苦衷！先吃止痛藥再上

〔記者陳慧玲／台北報導〕「motorola呈獻 周湯豪REALIVE（R2）特仕版」，今（24日）下午於台北小巨蛋進行第二場演出，原本應該是4點開場，不過延遲約半小時才開始，周湯豪有苦衷，因為昨晚首場唱跳太嗨，腳踝扭傷了。

周湯豪繼續在小巨蛋開唱，但首場腳扭傷必須先吃止痛藥。（環球提供）周湯豪繼續在小巨蛋開唱，但首場腳扭傷必須先吃止痛藥。（環球提供）

昨晚周湯豪在演唱《TURN UP》時，視覺聽覺震撼引爆全場，另外演唱《你是我的菜》，強力節拍搭配百萬雷射燈光，現場宛如大型時尚潮流夜店，但他表演太投入不慎扭到腳，演唱會結束一下台就趕緊冰敷。

由於周湯豪腳實在太痛，團隊緊急找物理治療師幫忙處理腳踝扭傷問題，治療師先推拿，再幫周湯豪把筋拉回來，因為太痛，他還得吃止痛藥。

由於今天第二場周湯豪左腳仍需裹著護踝，導致鞋子穿進去左右兩邊鬆緊不一樣，因此一直緊急在後台調整鞋子，不得已延遲半小時開場。

周湯豪今也在社群談到：「謝謝昨晚的大家，這內容這票價誇張吧！昨晚太炸腳扭到直接腫起來，今天繼續炸！」儘管昨晚已由物理治療師幫忙處理，周湯豪也吃了止痛藥，但還是很痛，不過他說：「上台就會使出全力，會好好的，大家不要擔心！」

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