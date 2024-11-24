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小S弄斷王瀅20萬精品包！ 嚇到臉僵表情全被拍

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「哈林」庾澄慶的外甥女王瀅2010年與南國建設小開楊立傑結婚，婚後育有3女，婚後便將重心放在家庭上。日前她登上節目《小姐不熙娣》分享自己「廢物收藏」，其中一個只裝得下戒指的小包竟然要價20萬，震驚現場來賓，豈料下一秒小S就不小心將繩子弄斷，讓她嚇到臉都僵了。

小S弄壞王瀅包包，嚇到臉僵掉。（翻攝自YT）小S弄壞王瀅包包，嚇到臉僵掉。（翻攝自YT）

王瀅於《小姐不熙娣》展示自己的「廢物收藏」，一字排開全部都是精品小包，其中最小的竟然只裝得下戒指，更是要價20萬，令眾人匪夷所思。她透露，該包包是朋友送的，「因為有一次我去洗手間，我就把戒指拿下來，因為要噴消毒，後來戒指就忘了拿走不見了，後來朋友就送我了這個，說以後洗手就可以把戒指放進去，戒指就不會掉。」小S當場翻白眼直呼，「現在想殺她的人可以來這邊排隊。」

王瀅一個放戒指的包包要價20萬。（翻攝自YT）王瀅一個放戒指的包包要價20萬。（翻攝自YT）

然而，在訪問的過程中，包包小S拿在手上繩子居然當場斷掉，上面的珠子更直接掉在地上，嚇得小S臉直接僵掉，隨即慌張詢問，「怎麼辦？怎麼辦啦？」對此，王瀅大方表示沒關係，並緩頰說，「我很久沒拿出來了，還好啦，他們家的東西可以隨時修」。

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