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娛樂 最新消息

薔薔父親出事了！遭偷襲「擊中太陽穴」秒暈倒 出手報警提告

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「薔薔」林嘉凌近年跨足當YouTuber，經常拍片記錄生活點滴，而她的父親則是社區主委。不料，她23日突然上傳一支爸爸被惡鄰居從後面偷襲毆打的影片，過程相當驚心動魄，薔爸對此前往驗傷並提告，警方也已介入調查。

薔薔（左）因父親遭毆打而報案。（翻攝自YT）薔薔（左）因父親遭毆打而報案。（翻攝自YT）

薔薔的爸爸「林董」是社區主委，然而該區某間房子的房東原本租給一個女生，未料租約時間一到，該女不但不搬走，還找人來打麻將聚賭，甚至在公共空間堆放大量私人物品。得知住戶很困擾後，薔爸決定出面協助解決。

薔爸已報案和驗傷。（翻攝自YT）薔爸已報案和驗傷。（翻攝自YT）

薔爸近日再度要求女方收拾地下室時，居然在交涉過程中遭人偷襲，「從我的太陽穴打下去」，當場暈倒在地上，衣服還被撕破。幸好當天薔薔沒有去直接去上通告，才能及時發現爸爸被打了，她帶著警察趕往地下室，在警衛和警察的包圍下，偷襲者終於被壓制在地。對此，薔爸去驗傷並提告，目前全案已經進入司法程序。

影片曝光後，立刻吸引大批網友討論，紛紛留言「有這種住戶真的壓力很大，薔爸辛苦了」、「遇到這種事實在太危險了！」、「林董身體還是很勇，被偷襲但還能清醒太強了」、「薔爸還是這麼熱心有正義感」。

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