浪花男子台北快閃店開幕！7人「繁體字親筆信」藏彩蛋

浪花男子台北快閃店。(大鴻藝術提供)

〔記者廖俐惠/綜合報導〕日本星達拓男團浪花男子POP UP STORE「なにわのにわ(NANIWA no NIWA)」日前宣佈期間限定復活,隨著浪花男子展開首次亞巡活動,「NANIWA no NIWA」將首次跨海造訪亞洲,分別於台北、首爾與香港三地輪番登場。台北場快閃店率先開幕,為演唱會暖場。值得一提的是,快閃店當中還有7人以繁體字寫給粉絲的親筆信,誠意十足。

一踏入快閃店,映入眼簾的就是以店員造型亮相的浪花男子團員們以微笑迎接大家,接著步入內場還有精心設計的等身大立牌與拍照牆,絕對是粉絲必打卡的景點。此外,快閃店更展出7人於出道特別活動中演唱招牌曲 《初心LOVE》 時所穿的舞台服裝,讓粉絲能近距離欣賞舞台裝的精緻細節,臨場感十足。

這次的快閃店也特別推出全新設計的周邊商品,並於台北場搶先全球開賣,商品涵蓋了實用文具小物與精緻手工肥皂等,每一款都以浪花男子活潑可愛的形象為靈感設計,既具收藏價值又實用。這些限量商品僅於快閃店內販售,消息一出也成為NANIFAM必搶的夢幻逸品。

此外,快閃店還首次實體化了特設飲料吧「728 Soda Cafe」,這個原本僅作為東京與大阪快閃店背景設定的咖啡廳,這次在「NANIWA no NIWA in ASIA」中將真正為粉絲提供專屬的特調飲品。

台北限定飲品以清新的蝶豆花糖漿與濃郁水蜜桃果醬為基底,搭配台灣特色的Q彈珍珠與氣泡水,打造出外觀夢幻、口感豐富的漸層飲品。搖晃後飲用,不僅層次感更鮮明,還能感受到多層次的味覺享受。此外,購買特調飲品即可獲贈原創設計杯墊一枚,飲用完畢還能將印有可愛 logo的飲料瓶身留作紀念,隨時重溫浪花男子的甜蜜魅力。

無論是感受浪花男子亞洲巡演的熱潮,還是體驗快閃店的限定驚喜,「NANIWA no NIWA in ASIA」都將成為NANIFAM與偶像之間最美好的互動平台。11月23日(六)起至12月8日(日)止,快閃店限時開放,千萬別錯過這次與浪花男子共創美好回憶的機會。

