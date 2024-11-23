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浪花男子台北快閃店開幕！7人「繁體字親筆信」藏彩蛋

浪花男子台北快閃店。（大鴻藝術提供）浪花男子台北快閃店。（大鴻藝術提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本星達拓男團浪花男子POP UP STORE「なにわのにわ（NANIWA no NIWA）」日前宣佈期間限定復活，隨著浪花男子展開首次亞巡活動，「NANIWA no NIWA」將首次跨海造訪亞洲，分別於台北、首爾與香港三地輪番登場。台北場快閃店率先開幕，為演唱會暖場。值得一提的是，快閃店當中還有7人以繁體字寫給粉絲的親筆信，誠意十足。

浪花男子台北快閃店。（大鴻藝術提供）浪花男子台北快閃店。（大鴻藝術提供）

一踏入快閃店，映入眼簾的就是以店員造型亮相的浪花男子團員們以微笑迎接大家，接著步入內場還有精心設計的等身大立牌與拍照牆，絕對是粉絲必打卡的景點。此外，快閃店更展出7人於出道特別活動中演唱招牌曲 《初心LOVE》 時所穿的舞台服裝，讓粉絲能近距離欣賞舞台裝的精緻細節，臨場感十足。

浪花男子台北快閃店。（大鴻藝術提供）浪花男子台北快閃店。（大鴻藝術提供）

這次的快閃店也特別推出全新設計的周邊商品，並於台北場搶先全球開賣，商品涵蓋了實用文具小物與精緻手工肥皂等，每一款都以浪花男子活潑可愛的形象為靈感設計，既具收藏價值又實用。這些限量商品僅於快閃店內販售，消息一出也成為NANIFAM必搶的夢幻逸品。

浪花男子台北快閃店。（大鴻藝術提供）浪花男子台北快閃店。（大鴻藝術提供）

此外，快閃店還首次實體化了特設飲料吧「728 Soda Cafe」，這個原本僅作為東京與大阪快閃店背景設定的咖啡廳，這次在「NANIWA no NIWA in ASIA」中將真正為粉絲提供專屬的特調飲品。

台北限定飲品以清新的蝶豆花糖漿與濃郁水蜜桃果醬為基底，搭配台灣特色的Q彈珍珠與氣泡水，打造出外觀夢幻、口感豐富的漸層飲品。搖晃後飲用，不僅層次感更鮮明，還能感受到多層次的味覺享受。此外，購買特調飲品即可獲贈原創設計杯墊一枚，飲用完畢還能將印有可愛 logo的飲料瓶身留作紀念，隨時重溫浪花男子的甜蜜魅力。

浪花男子台北快閃店。（大鴻藝術提供）浪花男子台北快閃店。（大鴻藝術提供）

無論是感受浪花男子亞洲巡演的熱潮，還是體驗快閃店的限定驚喜，「NANIWA no NIWA in ASIA」都將成為NANIFAM與偶像之間最美好的互動平台。11月23日（六）起至12月8日（日）止，快閃店限時開放，千萬別錯過這次與浪花男子共創美好回憶的機會。

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