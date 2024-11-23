沈玉琳女兒遭同學排擠！應對方式超豁達 「他曝2成功育兒術」

沈玉琳坦言女兒在校遭排擠。（翻攝自臉書、YT）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人沈玉琳與老婆芽芽育有女兒妍妍，近來沈玉琳在節目《11點熱吵店》中談到校園霸凌，他坦言其實女兒也曾遇到類似情況，不過得知女兒的應對方式後，沈玉琳這才放下了心中的大石頭。

沈玉琳女兒有個同學有天不但突然不理她，還跟另一位共同好友慫恿，「我們一起不要跟她當朋友」。（翻攝自YT）

沈玉琳在節目透露，女兒曾有個從國小一到三年級感情都很好的同學，怎料這個同學有天突然就不理女兒了，還跟另一位共同好友慫恿，「我們一起不要跟她當朋友」，還好沈玉琳女兒並沒有難過太久，適應力很強，沈玉琳也打趣說道，「牡羊座就是這樣，不要沒關係！我失去兩個朋友，我再交20個」。

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沈玉琳女兒並沒有難過太久，適應力很強，沈玉琳慶幸，「還好我女兒是牡羊座」。（翻攝自YT）

至於家中的育兒術，他認為小孩越八卦越好，八卦指的是回家會分享在學校發生的瑣事，「這樣遇到不開心的也會講」。另外，他也常跟女兒說，「如果妳沒有被毀滅，那妳只會更強大」，開放的教育手法，造就了妍妍開闊的心境，才能以高EQ的方式應對霸凌。

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