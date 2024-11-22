具俊曄「甜摟激吻」大S 回歸IG閃瞎全網

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國男團「酷龍」成員具俊曄與老婆「大S」徐熙媛因20年沒改電話號碼而重啟聯繫，於2022年閃電宣布結婚。日前有網友眼尖發現，男方的IG竟然消失找不到，引發外界聯想是否和大S婚姻觸礁，不過後來澄清是帳號被盜，今（22日）是他IG帳號回歸後的第一次發文，竟然曬出放閃大S的照片，引起粉絲暴動。

具俊曄（左）與「大S」徐熙媛。（翻攝自IG）

具俊曄今天於IG分享，他與大S的自拍照，可見兩人緊緊貼著彼此，具俊曄以側臉入鏡，甜蜜親吻大S，讓女方害羞的緊閉眼睛。他更在貼文連發9顆愛心符號，直呼「I’m Back!!!!! 」，兩人就像是還在熱戀期的小情侶一般。

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然而，該照片中的大S乍看之下有點像「小S」徐熙娣，讓不少網友誤會。貼文曝光後，立刻引起粉絲討論，紛紛留言，「差點以為小s」、「剛剛猛然一看還以為是小s，姊妹長得很像」，也有許多粉絲送上祝福，「歡迎大姊夫回來」、「歐巴趕快帶老婆出來閃瞎我們」、「大S好美」、「幸福滿屏，好愛看，好想天天看歐巴熙媛曬恩愛哦」。

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