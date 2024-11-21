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娛樂 電影

（影）黃子華《破·地獄》開棺撿骨！金燕玲躺棺木竟感觸落淚

《破·地獄》黃子華連3年霸榜港片票房保證。（華映娛樂提供）《破·地獄》黃子華連3年霸榜港片票房保證。（華映娛樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕香港電影《破·地獄》藉由香港獨有的殯葬儀式探討生死議題，由香港二代喜劇泰斗許冠文與黃子華攜手主演，至今上映10天，票房已達6000萬港幣（約台幣2.5億）佳績，「票房吸金王」黃子華更成為自2022年《飯戲攻心》、2023年《毒舌大狀》後，連續3年主演電影稱霸年度票房榜的最佳保證。

黃子華《破·地獄》深夜進出殯儀館拍攝。（華映娛樂提供）黃子華《破·地獄》深夜進出殯儀館拍攝。（華映娛樂提供）

黃子華在《破·地獄》中飾演角色由婚禮策劃師轉行為葬禮經紀人，真實還原學習遺體防腐、替先人換裝和化妝、開棺撿骨等殯葬流程，亦是紅磡殯儀館首次開放香港電影實景拍攝。首次踏足殯儀館拍戲，黃子華坦言是絕無僅有的難忘經歷：「如果不是因為《破·地獄》，我根本沒有機會深夜進到殮房通道、近距離參與屍體防腐及執骨的專業程序，過程莊嚴又幾近真實，或許之後我因此去應徵禮儀師也說不定。」

金馬獎戲骨金燕玲《破·地獄》殺青戲扮屍體感觸落淚。（華映娛樂提供）金馬獎戲骨金燕玲《破·地獄》殺青戲扮屍體感觸落淚。（華映娛樂提供）

劇組釋出幕後花絮中可見黃子華為戲中猝逝的金燕玲化大體妝，金燕玲亦親自躺入棺木，長時間憋氣力求逼真，她在拍完該場次後正式殺青，感觸落淚表示：「我演了50年戲還是充滿熱情，這次雖然只跟黃子華和衛詩雅客串幾場戲，但參與到這麼有意義的作品，我覺得好值得！」

黃子華、許冠文緣牽30年惺惺相惜，這次在《破·地獄》一起合作。（華映娛樂提供）黃子華、許冠文緣牽30年惺惺相惜，這次在《破·地獄》一起合作。（華映娛樂提供）

《破·地獄》導演陳茂賢希望電影中呈現生死題材不要太過壓抑，最終定調「以喜劇化表演訴說悲劇故事」，因緣際會促成香港二代喜劇泰斗黃子華、許冠文相隔32年後的再度合作。黃子華說：「我從小看許冠文的戲長大，30多年前他當紅時，來看我演出的單人喜劇脫口秀（棟篤笑）已經受寵若驚，後來指名我為《神算》編劇更覺得不可思議，還約定下一部在他導演的電影中再合作，沒想到就這樣過了30幾年。」

二代喜劇泰斗許冠文（右）、黃子華《破·地獄》真實還原殯葬過程。（華映娛樂提供）二代喜劇泰斗許冠文（右）、黃子華《破·地獄》真實還原殯葬過程。（華映娛樂提供）

電影中飾演許冠文嫡傳喃嘸師傅身份的演員朱栢康也興奮表示：「這次不只是和一個神（黃子華）合作，還和另一個被子華神稱之為神的『神中之神』（許冠文）演父子，而且彼此完全沒有距離、充滿信任，對我來說像中樂透一樣。」

今年已屆82歲高齡的「神中之神」許冠文，演出《破·地獄》後對生死態度也有一定轉變，他相信只要從電影中得到一些人生問題的解答，或電影中的幽默橋段讓觀眾走出戲院後覺得一切更好，也可以稱《破·地獄》為一齣喜劇。黃子華則在拍完電影後認為殯葬業是很神聖也是很日常的工作，每天都在發生：「生與死就是這麼密切的一件事，如果我到了那一天就這麼看看戲笑一笑就走了，也蠻快樂的。」甚至希望未來在自己的身後儀式時讓來參加的親友抽獎，感受到道別也可以是開心氣氛。

黃子華（右）與秦沛為《破·地獄》開棺撿骨。（華映娛樂提供）黃子華（右）與秦沛為《破·地獄》開棺撿骨。（華映娛樂提供）

電影《破·地獄》集合香港兩代喜劇泰斗許冠文與黃子華領銜演出，由新銳導演陳茂賢執導，衛詩雅、朱栢康、秦沛、金燕玲等實力派演員共同演出，故事描述在疫情肆虐、各行業生意蕭條的背景下，婚禮策劃師魏道生（黃子華飾）被迫改行成為一名喪禮經紀人。起初因理念不合，與喃嘸師傅文哥（許冠文飾）產生許多衝突，因面對一位特殊的逝者、文哥的出手相助，他親歷文哥與女兒文玥（衛詩雅飾）相處的點點滴滴，也慢慢改變了道生對於職業及生活的態度。

《破·地獄》將於12月6日全台上映。

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