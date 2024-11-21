（新加坡直擊）《噬亡村》第2季來了！《城市獵人》原作另一經典也將登場

大受歡迎的影集《噬亡村》將推出第2季。（Disney+提供）

〔記者許世穎／新加坡報導〕日本驚悚懸疑影集《噬亡村》第2季將於明年3月19日在Disney+上線，坎城影帝柳樂優彌和飾演反派的笠松將今（21）日出席2024華特迪士尼亞太內容發布會，柳樂開心掛保證：「第2季的動作場面會更加精彩，尤其是更具真實感的動作場面，應該會成為本季的一大看點。」更笑說：「當然，我的槍法也更進步了！」

柳樂優彌（左）和笠松將一同出席《噬亡村》記者會，掛保證第2季更加精彩。（Disney+提供）

發布會上也公開了全新日本動畫作品，包括《BULLET/BULLET》、《迪士尼扭曲仙境》（暫譯），以及《城市獵人》原作北条司另一部經典作品《貓眼》，昨更首度曝光由「蒙面系歌姬」Ado演唱的主題曲。

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北条司另一部經典作品《貓眼》將於明年推出全新動畫，首度曝光主題曲由Ado演唱。（Disney+提供）

此外，為了持續擴大日本真人與動畫作品內容庫，迪士尼也宣布將開始製作日本實境類節目，並與日本電視台展開合作。第一檔旅行實境節目則是由日本男團Snow Man參與拍攝的《與Snow Man同行》，未來將會有更多內容呈現給觀眾。

迪士尼亞太區原創內容策略執行副總裁蔡志行表示，「我們的內容策略將繼續專注於打造由頂級人才驅動的亞太原創內容——高品質、前所未見、並與娛樂圈最頂尖的人才合作。」

蔡志行也分享：「正如我們從《幕府將軍》的全球性成功中所學到，最引人入勝的故事可以來自嶄新的、未知的世界，能以不同語言或全新形式呈現。但核心要素在於這些故事必須深植於真誠且大膽的敘事手法，並具備卓越的製作品質。看到亞太地區憑藉其深厚的故事傳承、豐富的文化、以及多元的原創內容，成為全球最佳故事創作者的創意熱土，這實在令人振奮。」

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