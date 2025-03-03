零食電商疲老闆直播現身 認了：有大頭症

經營零食電商傳財務問題的疲老闆，今日開直播說明。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕在嘉義市區擁有千坪零食大賣場的零食電商「疲老闆」，經營零食銷售8年，日前傳出疑似跑路，更有民眾目擊到有貨櫃車到現場搬貨，引發外界高度注意。事後，疲老闆在官方網站表示「內部調整公告」，Google Map上顯示的商家訊息也顯示「暫停營業」。網紅鳳梨也發文談到與錢相關的話題，因此不少網友們都開始相信跑路消息。疲老闆今（3）日晚間9點開直播說明。

疲老闆在官方社群發出鞠躬道歉的照片，以示誠意。（翻攝自臉書）

疲老闆也突然在社群平台曬出鞠躬照，強調會親上火線開直播說明。直播開始後，疲老闆表示他真的有心要經營生意，但卻沒有做好。他強忍著情緒表示，短短五六天內，他承受極大壓力及輿論風波，未來會好好面對粉絲及廠商，請高抬貴手，給疲老闆活路，可以繼續經營生意。保證不會閃也不會躲，該還的會還，該給的也會給。對於尚有儲值金的消費者，儲值金仍可繼續使用。

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疲老闆不斷強調跟鳳梨是兄弟，絕不會在背後說鳳梨的壞話。（翻攝自臉書）

疲老闆否認自己割韭菜，他說：如果真的要割韭菜就不會出來面對，也不會講那麼多。他也呼籲未曾跟他交易過的人，不要無中生有，他也保證直播照開、貨照賣，也會跟廠商聯繫，絕不閃躲。

疲老闆表示在出事前也感覺到自己（經濟狀況）快不行了，但家裡還有3個孩子要養，所以接觸了一些不該接觸的民間借貸，導致債務破口越來越大，直至無法收拾。疲老闆也誠懇道歉，希望外界給他一點時間，他保證自己絕對不會跑路，更拜託廠商給他經營下去的機會，並告訴廠商：若不信任疲老闆，可以把貨拿回去，他未來會把錢慢慢還完。

疲老闆開直播說明自己的零食電商事業財務狀況，吸引兩萬人觀看。（翻攝自臉書）

直播中，網友認為疲老闆眼神飄忽不定，疲老闆表示他直播沒有稿子，所以直播時需要花一點時間思考，如果網友沒有和他買過東西，請不要落井下石，並請網友留一條活路給他走。此外，疲老闆也提到他和網紅鳳梨之間並沒有事，或許有些事情在鳳梨心中還尚有疑惑，但他隨時都願意與鳳梨溝通，且事件跟鳳梨一點關係都沒有，請網友不要胡亂猜測。

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