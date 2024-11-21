守夜人舉辦深夜快閃！歌迷「無法畢業」慘淪代罪羔羊

守夜人。（放飛音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「守夜人」Night Keepers新專輯《我以為宇宙跟我說好了 The Universe had promised me?》已上架，專輯發行前一晚，守夜人舉辦「深夜漫畫店快閃」活動，邀樂迷深夜搶先聆聽新歌，分享這一年以來的回顧與心得，也宣布週五Ｉ（11／22）將舉辦「我以為宇宙跟我說好了」概念巡演加場。

守夜人近年來跨足於影視、身心靈等領域，感受現代人及來自各方的焦慮，同時透過自身的音樂，療癒守護那些在夜裡感到空虛、被宇宙丟包願望的人們，《我以為宇宙跟我說好了》正是在這樣的意念下誕生，團員也在專輯破例全員參與演唱。

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守夜人。（放飛音樂提供）

專輯推出前，守夜人破天荒選在漫畫店舉辦深夜快閃活動，無預警當天於社群Po文，邀請當晚睡不著的樂迷們共享盛舉。活動在晚間11點展開，一路到幾乎天亮，現場聚集了50位觀眾，形成了一場另類的晚間集會，團長「WiFi」旭章說：「大家戴起耳機一起聽歌，有種靜靜在漫畫店跨年的溫馨感。」

過程中守夜人除了不插電演唱，在場觀眾也分享起自己被宇宙「放鳥」的經歷，例如有的人期待可以找到喜歡的對象，年底了卻遲遲尚未現身、有的人希望可以專題報告可以完成並順利畢業，卻事與願違，一問才知道他為了來參與快閃直接把作業放在一邊，守夜人瞬間成為他無法畢業的其中一個原因，當場成了「代罪羔羊」。

守夜人舉辦深夜快閃活動。（放飛音樂提供）

專輯準時於11／19凌晨上線，搶先上架的〈漂浮到〉及〈潛意識亂流〉一推出很快地便在街聲的「民謠週排行」及「探索週排行」都獲得冠軍。「我以為宇宙跟我說好了 」概念巡演加場，於「野地方 Wild Lab」開唱，詳情至遠大網站查詢。

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