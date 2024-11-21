澎恰恰這麼強！32年前投出「完全比賽」 國球輝煌戰績曝光

〔記者邱奕欽／台北報導〕台灣隊在世界棒球12強賽打出隊史最佳成績，有「國球」美譽的棒球運動在國內再度掀起熱潮，不只全民瘋棒球，其實演藝圈許多藝人也熱衷於此，資深藝人澎恰恰就曾創下相當輝煌的紀錄，2度先發完成難度極高的「完全比賽」，甚至號召成立「明星棒球隊」帶起全民運動，同時提升藝人社會形象。

澎恰恰分別在1992年、2003年2度投出「完全比賽」設下乙組棒球史上「澎恰恰障礙」。（本報組合資料照）

現年68歲的澎恰恰曾是乙組棒球隊的王牌投手，他曾2度達成難度極高的「完全比賽」，在乙組棒球設下史上的「澎恰恰障礙」。臉書粉專「做伙來找野球歷史」指出，澎恰恰當年代表乙組球隊「永恆機電棒球隊」出賽參加台北縣（現今新北市）乙組成棒錦標賽，面對由前職棒兄弟象隊（現今中信選手）選手姚百川所領軍的金采風棒球隊。

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當時，澎恰恰投出一場無人上壘、無人安打、無人得分的「完全比賽」，因此更被稱為乙組棒球史上的「澎恰恰障礙」。不僅如此，澎恰恰相隔11年於2003年11月2日的「永恆再益盃」全國乙組成棒錦標賽場上，不但完成一日2場的先發任務，甚至再度投出1場「完全比賽」，並且皆奪下勝利。

事實上，1992年堪稱是台灣棒球驚奇的一年，當年不僅台灣隊在巴塞隆納奧運奪下銀牌，國內業餘乙組棒球賽也寫下不可思議的紀錄，澎恰恰當年更號召組成「明星棒球隊」，由於多次舉辦慈善球賽，屢屢躍上新聞版面，不只帶動全民運動強身的風氣，同時也提升藝人的社會形象，一舉多得。

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