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勞動部爆霸凌輕生！女主播氣憤坦言曾遭霸凌「親教5招」自保

主播宋燕旻對勞動部職場霸凌輕生案感到氣憤，整理5點拒絕霸凌。（翻攝自宋燕旻臉書）主播宋燕旻對勞動部職場霸凌輕生案感到氣憤，整理5點拒絕霸凌。（翻攝自宋燕旻臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕勞動部勞發署北分署傳出公務員疑遭霸凌而輕生，分署長謝宜容被質疑長期霸凌，引發外界熱議。對此，主播宋燕旻也在社群寫下長文，坦言自己也曾遭受職場霸凌，怒批此案件，整理5大點拒絕霸凌，喊話網友不要白白被欺負。

資深主播宋燕旻在臉書發文，表示自己看了勞動部職員職場霸凌導致的輕生事件後感到很氣憤，透露早年剛出社會時，她也很難分得清楚霸凌、嚴格，以及教導之間的差別，但大家都是出來領薪水的，沒有人有資格踐踏另外一個人，我現在不是菜鳥了，而且近十年我也沒碰過職場霸凌！但，身為一個在新聞圈打滾十幾年的人，我想提出一點心得，有碰到職場霸凌的人請看一下！」

勞動部長何佩珊20日在立法院衛環委員會證實口頭請辭部長一職。（資料照，記者廖振輝攝）勞動部長何佩珊20日在立法院衛環委員會證實口頭請辭部長一職。（資料照，記者廖振輝攝）

接著她離出5點拒絕霸凌，首先蒐證、取得背書、找盟友、申訴、爆料。當遇到愛飆罵人的主管、長官時，要善用手機錄音功能蒐證，包含訊息對話、電子郵件，若是因為職場霸凌造成心理壓力，或對方有動粗行為時，即使傷口很輕都要去驗傷，並找到同事幫自己作證。

此外，被霸凌者可選擇要申訴或爆料，大公司可找相關單位提出，若是小公司不願處理，也可以尋求全國勞工主管機關幫忙。如要爆料，宋燕旻也大方強調「快來找我們！只要你有足夠資料，經過記者長官判斷情節重大，我們都很願意協助報導」，讓全民來一起檢視，喊話大眾「好好愛惜自己的生命，不要讓壞人好過」。

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☆拒絕霸凌與騷擾，檢舉網路霸凌熱線：02-33931885；教育部反霸凌投訴專線: 0800-200-885☆

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