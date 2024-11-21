Dua Lipa濕身辣翻2萬人！送飛吻大喊：台北太棒了

〔記者廖俐惠／桃園報導〕西洋樂壇天后Dua Lipa（杜娃黎波）昨晚（20日）帶著世界巡迴《Radical Optimism Tour》正式降臨樂天桃園棒球場，暌違6年重返台北，吸引超過2萬名粉絲瘋狂朝聖，更大讚台北太棒了，甜送飛吻。

Dua Lipa。（Live Nation Taiwan提供）

Dua Lipa開場大喊「台北！你們好嗎！距離上次來已經有陣子了，準備好開趴了嗎？」全場瞬間情緒亢奮，誠意十足且火力全開演出超過21首歌、超過100分鐘唱跳不間斷，套套華麗戰服大秀美腿與名模身材，把性感火辣發揮極致，加上重金舞台與迷幻雷射燈光還有來自世界各地的專業舞者，完美營造「國際級大場面」的大秀氛圍。

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Dua Lipa。（Live Nation Taiwan提供）

棒球場化身為前所未有的大型舞池，不能少的冠軍金曲連發《Levitating》、《New Rules》、《Dance the Night》、《Don't Start Now》等，首首氣勢凌人卻又散發出女神柔媚氣質，讓現場樂迷嗨度破表，今昂2萬名粉直呼值回票價。

Dua Lipa。（Live Nation Taiwan提供）

昨晚在開場曲《Training Season》磅礡音樂響起，LED大大秀出「TRAINING SEASON’S OVER」宣告等待結束，Dua Lipa 一身酷黑狂野勁裝，拿著麥克風架緩緩走向舞台，一開口獻唱歡呼聲掀頂嗨翻天，《Radical Optimism Tour》揭開序幕。一連串停不下來的高能量舞曲，像是與台上舞群熱舞《Illusion》、城市霓虹燈點綴《Break My Heart》、萬名粉絲跟著拍手搖擺《Levitating》等。

Dua Lipa。（Live Nation Taiwan提供）

接著Dua Lipa換上絕美黑鑽閃亮套裝，再掀演唱會高潮，從紙花滿天飛的《Hallucinate》、宛如EDM音樂祭的成名曲電音版《New Rules》，到超美大型彩虹場景跟萬人手機燈海《Cold Heart （Pnau remix）》不斷引爆大家的歡聲雷動，讓Dua Lipa驚呼「台北，好美麗的城市」。

來到了安可尾聲，開心呼喊：「台北！你們超有活力的，謝謝你們在雨中跟我跳舞，不管雨天還是風大、心情好或不好都記得一定要保持微笑。」有萬眾期待的《芭比》主題曲《Dance the Night》、紅遍大街小巷的《Don't Start Now》再度引爆全場萬名觀眾情緒，有如大型夜店現場。

Dua Lipa。（Live Nation Taiwan提供）

唱至最後一首《Houdini》時，Dua Lipa霸氣說；「感謝大家，為你們自己鼓掌吧！」，「台北，我是Dua Lipa」最後消失在一陣煙霧中，讓歌迷大呼過癮。超過100分鐘的緊湊演出Dua Lipa風格多變讓人目不暇給。

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