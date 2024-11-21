（影）55歲本土劇男星「只交30歲嫩女友」 吐露驚人感情史：沒有空窗期

〔記者蕭方綺／台北報導〕55歲的鄭志偉多在本土劇演出甘草人物，這回在公視人生劇展《芙蓉》中，與陳雪甄離婚後，仍同住一屋簷，看著彼此經歷不同戀情，過著「非典型」的家庭生活。戲外2人今受訪，表示共同興趣是聊股票，陳雪甄誇他是「單身貴族」，未婚、沒小孩的鄭志偉甚至自豪表示：「從沒有過空窗期。」還說一定都和30幾歲的女生交往，搞笑喊：「誰要跟50幾歲的交往。」

鄭志偉。（記者胡舜翔攝）

只是他一講出「沒有空窗期」，眾人大驚，鄭志偉立刻補充自己分手後，還是有幾個月的療傷期，但治療失戀最好的方式舊式「找另一個」，算是侃侃而談自己的風流史。至今沒有結婚，但鄭志偉否認是不婚主義，「我每一段都是以結婚為前提，但是人家不嫁給我啊！緣分沒有到。」自認不夠浪漫。

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鄭志偉現在有交往超過3個月女友，但他不想生小孩，認為自己年紀大，若要有小孩，全都是老婆要照顧，「若自己有個萬一，壓力就會全在另一半身上，因此即使有緣結婚，也不會想生小孩。」

公視人生劇展《芙蓉》將於本週日（11/24）晚間10時，公視首播，隔週日中午12時上架公視＋平台。​​​​​​​

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