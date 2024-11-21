（新加坡直擊）金憓秀自爆冬天狂奔拉傷腿！鄭星一活老鼠襲頭嚇傻

〔記者許世穎／新加坡報導〕韓星金憓秀和鄭星一和導演劉善東一同出席韓劇《揭密最前線》在2024華特迪士尼亞太內容發布會的記者會，金憓秀在劇中為了追求真相奮不顧身，自爆拍戲拍到拉傷右邊大腿，鄭星一則是被活老鼠嚇傻還得強裝鎮定。

兩人在劇中詮釋以揭露社會最重大罪行而聞名的新聞調查小組，決心偵破一樁二十年前涉及一位著名演員的失蹤懸案。金憓秀在劇中飾演調查小組組長，形容角色展現了非常專業的一面，但同時又有著不拘一格、自由奔放的特質。「她對於追求真相非常執著，像瘋子一樣，但另一方面也在心中幻想著如花般美好的世界。」

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韓星金憓秀（中）、鄭星一（左）和導演劉善東一同出席韓劇《揭密最前線》在2024華特迪士尼亞太內容發布會的記者會。

（記者許世穎攝）

金憓秀接著表示，角色的信念為了不讓壞人變得更壞，而選擇去拯救壞人，但強調過程還是有不少幽默元素：「這部作品不會顯得沉重，而且角色之間的化學反應讓我非常期待。我認為這會是一個愉快的拍攝過程，所以決定出演這部作品。」

提到合作的鄭星一，金憓秀大讚鄭星一爽快又坦率的人，尤其先前在《黑暗榮耀》中飾演「河道英」在演技上表現得很完美，這部作品又是不同的面貌，「讓我覺得這個演員真的有著非常可怕的內功，擁有各種各樣的面孔」。

除了演技，金憓秀更誇鄭星一非常貼心，「在拍攝現場總是帶著微笑，也很照顧大家」，讓工作人員都成為他的粉絲，導演劉善東則也接話「但他本人其實出乎意料的呆萌！」，讓在一旁鄭星一當場連耳朵都紅了，害羞表示：「我突然忘記我本來要說什麼了！」

至於拍攝時難忘的部分，金憓秀說一開始在寒冬拍攝，「跑步時右大腿肌肉拉傷，幸好重拍後大家都相當滿意」。鄭星一則難忘活老鼠從頭上掉下來的戲，「我以為已經掉下來了，所以繼續在演，結果突然聽到導演用對講機說『還黏在你頭上』，讓我當場嚇傻！」但他說拍攝到意外的效果，更笑言宛如《料理鼠王》一樣（老鼠在頭上），「大家可以期待一下！」《揭密最前線》將於2025月1月於Disney+ 獨家上線。

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