《影后》婚禮歌手爆料 為了「綠茶婊」史艾瑪先做碎石子調查

小男孩樂團在《影后》中客串演出婚禮歌手。（滾石提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕Netflix影集《影后》近期引發廣大討論，小男孩樂團也在劇中客串演出婚禮歌手，另為該劇打造的插曲《我想要擁有你》，原來就是以劇中林廷憶飾演，被網友稱為綠茶婊的「史艾瑪」原型所創作出來。

《我想要擁有你》由小男孩樂團團長昌哥與吉他手漢斯聯手創作，談到寫歌靈感，漢斯分享，是在看完史艾瑪（林廷憶飾）的片段和人物介紹後，捕捉到大學生在戀愛中的單純與悸動，「所以想用不掩蓋熱情的氛圍呈現出青春的甜蜜。」

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小男孩樂團（前排）大讚《影后》演員群個個有好演技。（滾石提供）

昌哥補充說：「劇組強調這首是非常重要的歌。」昌哥為了為精準寫出20歲女生的特點，還特地在公司裡找年輕同事做「碎石子調查」，想更了解Z世代年輕女生想法，MV將在11月22日上線。

小男孩樂團在先看完《影后》後相當有感，前後寫了六種不同版本的歌曲Demo提供給劇組，主唱米非談到：「人生不免會遇到挫敗，但即便跌倒也要跌得漂亮。」

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