《戲說》女星雌激素為零！和三太子打契約「禁慾出家」

唐德惠目前剃度出家，感情、親情全都放下。（紅螞蟻圖書提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕53歲唐德惠（本名黃子芸）過去是《戲說台灣》演員，也曾演過戲劇《後山日先照》、《出外人生》，40歲通靈，因身體不適到醫院檢測，發現雌激素為零，47歲跟三太子約定禁欲，再也不碰男女之事，今出席新書《一念心改寫神的劇本》記者會，透露她遺傳了母親的通靈能力，成為三太子乩身。

她2019年開始在有台灣道教大學之稱的三清道祖宮廟進修，2021年剃度出家，獲合格法師證照，具下符令、辦聖事資格，回想起自己早在2014年《封神英雄榜》就已經演過三太子哪吒的母親，原來冥冥之中，自己跟三太子的緣分已經很深。

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唐德惠6年前跟三太子約定斷慾。（紅螞蟻圖書提供）

她當年還在演藝圈時，即使隱約已經感受到三太子要她放下演藝事業，為人們辦聖事，但她仍然選擇逃避不面對，當時她全身奇癢，尤其是臉部，已經到了無法化妝上鏡的地步，穿高跟鞋跟華服也會感到莫名的不愉快。

她說：「我知道是三太子要求我行天命，本來討價還價請求祂再給我三年時間，一直延期到第四次就被拒絕了，當然我對祂也有一些要求提出，不要讓我出外找信眾，要信眾自己前來找我，祂也答應了，綜合以上因素，我開始去佛教剃度靈修，之後再去學道教法門，才有真材實學幫助信眾。」

既然決定要為信眾服務，唐德惠也放下「親執」，38歲獨子已讓她當2個孫子的阿嬤，但母子很少聯絡，知道彼此安好就好，她說：「發心照顧眾生，神佛也會照顧他，很感謝媳婦給他溫暖的家。」

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