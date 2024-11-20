劉品言旗下藝人走光「剩1人」 心有戚戚焉喊：我就是《影后》胖姐

劉品言在活動上邀請大家加入「寒冬送暖計畫」幫助饑寒兒童。（台灣好鄰居協會提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕劉品言今出席台灣好鄰居協會代言人公益記者會，分享去年到印尼探望孩童的心得，也邀請民眾加入「寒冬送暖計畫」幫助饑寒兒童。近來描繪女演員的影集《影后》正夯，劉品言也是戲迷之一，她直呼自己對於鍾欣凌飾演的經紀人「胖姐」很有既視感，因她自己開公司，旗下曾有不少藝人，如今只剩下賴東賢，加上她也辦過新人培訓班，只是都沒簽約，往往培訓期結束就離開，讓她心有戚戚焉說：「我就是胖姐！」

她13歲童星出道，如今已是個在演藝圈超過20年的「大前輩」，加上經營經紀、製作公司，看《影后》感觸良多。她以前培訓新人時，會帶著新人到處拜託別人「用他」，看到新人遲到或表現不好，自己都會氣哭，「那就是一種母親的心態，恨鐵不成鋼。」只是她和這群新人都沒簽約，也明講「若要離開，不要搞得很僵」，因為好聚好散，如今仍維持良好交情。

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此外，她的「Sweety」夥伴曾之喬預產期在年底，她看到對方洋溢著當媽的幸福，很替她開心，被問會不會當乾媽？她聞言立刻搖頭：「先不要，我已經是5個孩子的乾媽了，當姐姐就好。」

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