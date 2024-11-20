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辣模希希報案遭癡男跟騷 警將過濾資料通知到案

小有名氣的辣模希希今天報警，表示遭一名網友長期傳訊騷擾。（翻攝自IG）小有名氣的辣模希希今天報警，表示遭一名網友長期傳訊騷擾。（翻攝自IG）

〔記者吳仁捷／新北報導〕小有名氣的辣模「CC」希希今天到新北市警海山分局報案，指稱她遭一名癡漢粉絲騷擾近四個月，對方持續傳訊到官方LINE帳號，從不滿見面會活動安排，到自稱憂鬱症、躁鬱症，讓希希與團隊心生恐懼、感到不安因而報案，警方受理後，將過濾資料通知疑犯到案，釐清犯案動機。

據了解，網紅小模希希身材健美，陽光開朗，在業界小有名氣，IG上放上惹火比基尼泳照及到各景點的辣照，有不少粉絲，她與團隊不時舉辦見面會拉抬人氣，有不少鐵粉。

小有名氣的辣模希希今天報警，表示遭一名網友長期傳訊騷擾，不堪其擾報案，海山警分局依法受理，將通知嫌犯到案釐清動機；圖為希希IG上火辣泳裝照。（記者吳仁捷翻攝）小有名氣的辣模希希今天報警，表示遭一名網友長期傳訊騷擾，不堪其擾報案，海山警分局依法受理，將通知嫌犯到案釐清動機；圖為希希IG上火辣泳裝照。（記者吳仁捷翻攝）

希希報案指稱，不明粉絲去年12月初開始傳訊息到她的官方LINE，原先抱怨不滿活動舉辦不如預期，沒讓粉絲跟希希充分互動，這名粉絲持續傳訊息騷擾，自稱有精神疾病，可能會想不開，由於希希與團隊自己經營官方LINE，他們遭對方情緒勒索，也害怕對方以死相逼，造成莫大壓力，希望報案約制對方騷擾行徑。

海山分局偵查隊依規定受理，希希表示她經營的官方帳號不斷接獲一名網友來訊騷擾，不堪其擾，要對他提出違反跟蹤騷擾防制法告訴；警方將過濾、調閱涉嫌人資料，積極通知到案說明，釐清案情，防制被害人持續遭騷擾情事。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

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