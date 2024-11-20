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娛樂 最新消息

睽違15年合體！棒棒堂出現驚人變化 阿緯被讚「唯一變帥」

〔記者林欣穎／台北報導〕眾人期待已久的TVBS原創節目《來吧！哪裡怕》即將於12/7起每週六晚間8點正式與觀眾見面，六位成員敖犬、小煜、威廉、阿緯、小杰、王子慎重看待睽違15年來的重聚，不僅全心投入錄影，還用心準備帥度爆表的宣傳海報，就是為了回報等待多年的粉絲們。今（20）日六人紛紛在社群平台上秀出個人宣傳海報，開心宣告：「我們回來了！」

威廉（左起）、王子、敖犬、阿緯、小杰和小煜齊聚《來吧！哪裡怕》。（TVBS提供）威廉（左起）、王子、敖犬、阿緯、小杰和小煜齊聚《來吧！哪裡怕》。（TVBS提供）

拍攝主視覺海報當天，問及六位成員認為誰的狀態最好？敖犬笑說：「我們是不會誇對方帥的，只會說對方有多醜。」但小煜忍不住讚嘆成為CEO的阿緯：「他坐辦公室的人竟然還有腹肌耶」威廉打趣地表示：「說句公道話，阿緯是我們當中唯一變帥的，因為他以前的天花板比較高，進步空間較大。」相愛相殺的互動讓拍攝現場充滿笑聲，更加期待節目中六棒的趣味化學反應。

眾人也透露首次錄影合宿的感想，威廉感動地說：「沒想到闊別這麼多年，我們還是很好笑耶！」被問及之後想與誰同住？王子秒回：「我覺得一人一間，最後一集再一起睡，不然很怕錄不到最後一集。」相較於當年的宿舍生活，六棒對本次錄影的待遇十分滿意，身為餐飲大亨的阿緯，更將旗下餐廳的美食帶到現場，大家直呼：「吃得好、睡得好，很開心！」

《來吧！哪裡怕》前導海報。（TVBS提供）《來吧！哪裡怕》前導海報。（TVBS提供）

對於粉絲期待看到偶像男團的唱跳，小杰提到：「過了15年，新的棒棒堂會呈現什麼樣的表演很值得期待，說不定主唱或領舞會換人喔！」小煜逗趣地說：「單飛這幾年出過幾張專輯、EP， 都沒有掀起什麼波瀾，希望這次一起掀起更大的熱潮！」言談之中透露六個人對再次合體的期盼與熱情。

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