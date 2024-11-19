（影）NanaQ愛情麵包兩不誤 「斷崖式分手」控訴不忘業配

網紅NanaQ再度拍片描述自己被斷崖式分手。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕標榜「極簡系」的知名YouTuber「NanaQ」認愛刺青男沒多久就對方就提出分手，兩人交往僅4天就分手。NanaQ之後花了15天拍影片訴說自己「被分手」的心情，近日她又發布「斷崖式分手是什麼體驗」，不知道還要多久才會走出這段短命戀情。

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NanaQ最新更新的影片就以「斷崖式分手是什麼體驗」為題，她在影片中透露分手前一天，兩人還一起出遊，沒想到隔天等著她的竟然就是「說再見」。前男友說分手之後，還封鎖、刪除合照，讓NanaQ忍不住感到「沒想到短暫的甜蜜，付出的代價，是羞辱和傷害，現在仍然隱隱作痛」。

NanaQ在影片中敘述被斷崖式分手有多痛。（翻攝自IG）

「斷崖式分手」對NanaQ造成的傷害有多大？NanaQ表示，某天半夜她收到前任傳來的分手訊息，兩人在不到一天的時間，關係從火熱到冰冷，而且對方傳完訊息之後立刻封鎖她，也刪除了所有合照，此一舉動讓NanaQ很震驚。

NanaQ也在發文謝謝朋友、粉絲、小王子陪他度過每個難熬的夜晚，仍沉浸在失戀痛苦的她說「我不再嚮往美好的愛情」因為她覺得出發比嚮往更有意義。

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不過，「謝謝小王子」？小王子是誰？是NanaQ的新戀情嗎？沒想到NanaQ巧妙的在當中置入了業配，只能讓人佩服，NanaQ在影片裡痛擊前男友，旁邊搭配的文案卻又為她賺來了麵包，生活和工作徹底融為一體。

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