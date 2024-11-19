網紅Cheap狂批 12強球賽散場全區都是菸味

網紅Cheap抨擊台灣健康捐抽了又不蓋吸菸室。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕2024世界棒球12強賽B組賽事日前在台北大巨蛋的部分已經結束，接下來台灣健兒轉往日本繼續挑戰世界棒壘總會排名。網紅Cheap今（19）在社群發文，卻痛批在台北大巨蛋看完球賽散場後，一路都是菸味，「全區禁菸等於全區抽菸」。

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Cheap在文章提到，前幾天到大巨蛋看完棒球後散場，人潮擁擠，有一名癮君子一路抽菸，完全不顧身後的人群是否會吸二手菸，讓他覺得很氣。Cheap說，大巨蛋室內室外全區禁菸，可是就是有一群人會躲在角落抽菸，無視身旁的禁菸標誌。話鋒一轉，Cheap也認為吸菸者也很可憐，台灣沒有明確吸菸區，反而變得處處禁菸，處處吸菸。

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Cheap以日本為例，指出日本吸菸人口也不少，但路上幾乎沒什麼人吸菸，他認為主要原因就是日本有明確的吸菸區，「讓一群煙仔在裡面練蠱」。他也感嘆，台灣厲害的是什麼都乏，但都罰不到，全區禁菸，等於是全面抽菸。

最後Cheap點出「堵不如疏」，他說：全面禁菸看起來很美好，現實根本不可能，加上健康捐已經抽這麼兇了，倒不如學習日本蓋吸菸室，徹底把不同族群分開。講著講著，Cheap說：奇怪，怎麼又跟禁行機車一樣？不想管理就直接禁止？

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