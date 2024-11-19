禍不單行 蹦闆鈔票飛飛後代購遭轟沒誠信親上線駁火

從事精品代購起家的YouTuber「蹦闆」呂育銓。

〔記者馮亦寧／台北報導〕從事精品代購起家的YouTuber「蹦闆」呂育銓，今年初因踢爆游否希一番賞藏籤爆紅，接著又被起底身家上億，非常有實力。日前蹦闆弟把鈔票放在車子尾翼一路散財，數十萬元只找回4萬多，超糗事蹟躍上新聞版面。沒想到這只是個開始，近日蹦闆經營的代購又在Dcard被點名指控沒誠信，蹦闆親上火線反擊。

相關新聞：蹦闆認了接拳上就是「想成名」 收友贈拳套喊話：遇豬斬豬

請繼續往下閱讀...

有網友在Dcard發文「要買伊果精品代購請三思」，表示自己上月買了要價4萬2800元的短夾，事後裝入鈔票覺得太鼓、不好扣，所以賣回給店家，因為伊果精品承諾「依規定3個月內以8折回收」，發文者認為自己應該可以拿回差不多3萬4千元。沒想到店家3天後卻表示只能以3萬元收回。原po認為伊果精品拿出來有壓痕的短夾不是他買的那一個，而且還說當初是店家確認後才確定用3萬4千元回收，怎麼能出爾反爾。「好加在我有拍照存證，不然只能當冤大頭給你們盤……」並說：真心覺得做生意要誠信。

蹦闆親上火線回嗆網友。（翻攝自Dcard）

貼文引起極大迴響，也引來蹦闆本人親上火線。蹦闆嗆：「香奈兒雷標就一樣還覺得可以調包？商品就是同一個 有使用瑕疵還要硬帶風向？你都說你放鈔票鼓鼓的，你認為沒使用過？得了便宜還賣乖，慘。遇到你這總（種）客人，算我衰。」之後更狂酸：「喜歡我店家我的人感謝你們，不喜歡的也就這樣，反正你們也不會是我的消費客群。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法