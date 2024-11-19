晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

禍不單行 蹦闆鈔票飛飛後代購遭轟沒誠信親上線駁火

從事精品代購起家的YouTuber「蹦闆」呂育銓。從事精品代購起家的YouTuber「蹦闆」呂育銓。

〔記者馮亦寧／台北報導〕從事精品代購起家的YouTuber「蹦闆」呂育銓，今年初因踢爆游否希一番賞藏籤爆紅，接著又被起底身家上億，非常有實力。日前蹦闆弟把鈔票放在車子尾翼一路散財，數十萬元只找回4萬多，超糗事蹟躍上新聞版面。沒想到這只是個開始，近日蹦闆經營的代購又在Dcard被點名指控沒誠信，蹦闆親上火線反擊。

相關新聞：蹦闆認了接拳上就是「想成名」 收友贈拳套喊話：遇豬斬豬

有網友在Dcard發文「要買伊果精品代購請三思」，表示自己上月買了要價4萬2800元的短夾，事後裝入鈔票覺得太鼓、不好扣，所以賣回給店家，因為伊果精品承諾「依規定3個月內以8折回收」，發文者認為自己應該可以拿回差不多3萬4千元。沒想到店家3天後卻表示只能以3萬元收回。原po認為伊果精品拿出來有壓痕的短夾不是他買的那一個，而且還說當初是店家確認後才確定用3萬4千元回收，怎麼能出爾反爾。「好加在我有拍照存證，不然只能當冤大頭給你們盤……」並說：真心覺得做生意要誠信。

蹦闆親上火線回嗆網友。（翻攝自Dcard）蹦闆親上火線回嗆網友。（翻攝自Dcard）

貼文引起極大迴響，也引來蹦闆本人親上火線。蹦闆嗆：「香奈兒雷標就一樣還覺得可以調包？商品就是同一個 有使用瑕疵還要硬帶風向？你都說你放鈔票鼓鼓的，你認為沒使用過？得了便宜還賣乖，慘。遇到你這總（種）客人，算我衰。」之後更狂酸：「喜歡我店家我的人感謝你們，不喜歡的也就這樣，反正你們也不會是我的消費客群。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中