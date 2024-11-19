12強》台灣隊出發東京！華航「超正地勤」掀網暴動 IG被神出了

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕世界12強賽台灣隊預賽打出4勝1敗好成績，挺進四強，今（19）日上午全隊穿上西裝到桃園機場，準備前往日本東京。而華航機組人員也到場獻花祝福，不料代表地勤一出場，立刻掀起網友熱議，直呼「真的好美正翻」，也有網友神出她的IG。



華航正妹地勤獻花意外掀起網友暴動。（記者姚介修攝）

台灣隊今早前往桃園機場，搭乘華航飛往東京，全員穿上帥氣西裝現身機場。然而，有網友觀看直播發現，代表華航機組人員獻花的地勤超正，該網友在Threads上發文表示，原本沒精神的球員們，看到正妹立刻展開笑容，「四爺很帥大家都知道，這華航空姐也太美！」

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貼文曝光後，立刻掀起網友暴動，不少人紛紛敲碗IG帳號，「跪求空姐IG」、「果然美女才是大家有精神來源」、「5分鐘內，我需要華航空姐的所有資訊」。如今該地勤的IG已被神出，版面上充滿日常生活照，以及她到世界各地旅遊的美照，她稍早也貼出限動，放上跟台灣隊的側拍照，並寫下「也算是送中華隊出國門了」。

華航正妹地勤於IG發限時動態。（翻攝自IG）

華航正妹地勤經常在IG曬出旅遊照。（翻攝自IG）

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