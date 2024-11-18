（影）日本名導成功邀「失智影帝」進組！開心舉杯慶祝

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本導演關根光才第二部劇情長片《難言之隱》近日在金馬影展台灣首映，獲高度好評，他開心表示很欣賞台灣觀眾的熱情，尤其台灣影迷踴躍提問讓他印象深刻。

杏（右）在《難言之隱》扮演堅強女性。（天馬行空提供）

《難言之隱》由杏挑大樑擔任主角，除了要照顧失智症父親，還遇上一位失去記憶的男童，從此激發母愛，扮演肩負起母職的堅強女性。

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關根導演分享拍攝前曾拜訪兒童心理學家，好讓片中失憶男童的言行舉止更具說服力，他大讚童星中須翔真非常優秀，和大前輩杏、奧田瑛二對戲也毫不怯場。

奧田瑛二（右）在《難言之隱》演出患有失智症的父親。（天馬行空提供）

這次演出失智症父親的奧田瑛二榮獲多項日本獎影帝，關根光才透露，當時收到奧田瑛二同意接演的訊息時，立刻開心和製片們乾杯慶祝。

關根光才說：「為如實演繹失智症患者的生活，奧田瑛二先生除了閱讀、觀賞許多相關書籍和影片，還親自造訪相關機構，進行實地考察，相當敬業！」《難言之隱》將於22日在台上映。

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