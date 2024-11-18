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娛樂 最新消息

蔭山征彥出奇招苦練台語 二搭大久保麻梨子不怕落漆

〔記者傅茗渝／台北報導〕首次擔任舞台劇《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》監製的李崗，今（18日）率領男女主角蔭山征彥與大久保麻梨子出席高雄記者會，兩人繼2022年《時光の手箱》演出後第二度搭檔，早已培養好默契，蔭山征彥被盛讚台語講得好道地，竟驚吐私下常跟網友約練。

蔭山征彥、大久保麻梨子出席《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》高雄記者會。（財團法人影想文化藝術基金會提供）蔭山征彥、大久保麻梨子出席《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》高雄記者會。（財團法人影想文化藝術基金會提供）

該劇背景橫跨日治時期到國民政府接管台灣，劇中有60%台詞使用當時的「國語」──日語對話，不時夾雜著台語演繹，《時光の手箱》可說是罕見搭配字幕演出的舞台劇演出。出場的8位演員中，就有一半是日本演員，包含飾演顏家長男「顏惠民」的蔭山征彥，嫁給顏惠民的日本女子「一青和枝」則由大久保麻梨子主演。

大久保麻梨子笑說就算搭配字幕演出也不怕落漆，因為她已將台詞深深刻印在腦海裡，演出至今幾乎沒有忘詞過；蔭山征彥則表示和大久保麻梨子認識22年來終於一起合作，早已培養出好默契，即使真的在台上講錯，相信能臨場與對手演員互相補救。

蔭山征彥、大久保麻梨子二搭合作默契佳，從來沒忘詞。（財團法人影想文化藝術基金會提供）蔭山征彥、大久保麻梨子二搭合作默契佳，從來沒忘詞。（財團法人影想文化藝術基金會提供）

蔭山征彥來台超過25年，是首度入圍金鐘獎戲劇節目男配角獎的日本籍演員，這回演出有著日本魂的台灣人，語言天份背後是勤做練習的成果，「除了劇組安排的台語課程，我還下載了語言交換軟體，在上面找網友用台語聊天。」

他還曾奪下香港電影評論學會大獎最佳編劇，近年持續寫劇本，「創作過程就是不斷發想新內容，看一看又否定自己的決定，繼續刪刪減減，最近拿到文化部劇本開發補助，很期待作品與大家見面的那天。」

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