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孫生幫出獄媽找住處 「月租僅4千」抗拒母子同住原因曝光

孫生幫出獄媽找住處 「月租僅4千」抗拒母子同住原因曝光孫生幫母親打理住處。（翻攝自孫生IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber「反骨男孩」成員孫生6日深夜發文透露，母親突然出獄並來敲家門，他迅速幫母親處理了租房和生活用品等雜事，無奈嘆:「這種無力感，真的很累。」17日曝光為媽媽找房影片，竟找到月租僅要4千元好房，但被問起為何不與媽媽同住，他無奈說：「我試過了。」

孫生在IG公開最新影片，他與房東簽訂租屋合約並透露不與母親同住原因：「跟我媽住在一起跟上心靈課程二選一，我要上心靈課程。」很多人問他為何不跟媽媽住一起？他說：「我試過了，除了基本的怪盜基德以外，她可能會偷朋友東西、會一直吵架，那很可怕，真的很可怕，你們不懂。」

相關新聞：媽媽出獄了！孫生幫忙租房買物資 自嘲：她是真投資達人

孫生長年以來因母親有偷竊習慣而困擾，他曾透露媽媽出獄突然來按電鈴，「她可能有寄信給我，我太忙沒看到，總之幫她瞬間找房子瞬間打理一切，瞬間買超多民生用品，因為真的不能住一起，我早試過了極度痛苦。」還無奈提到過去幫母親租房，總是住不到租約期滿，母親又因偷竊進監獄。

孫生雖然對母親這樣的行為已經習慣，但事情反覆發生，他仍感到厭煩，「很多人叫我不要理她就好了，但我怎麼可能不理她？完全辦不到，因為她始終是我媽呀⋯我想她如果沒生下我，就會跟路邊很多街友一樣，還好她有生下我。」最後不忘幽默自嘲：「我媽這樣很划算欸，只養我到小學然後我會養她一輩子，她才是真正的投資達人！」

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